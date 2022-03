Zvezdana obležala: Drži me za grlo, mi dela meglo v glavi, vzel mi je vse moči

Pa je doletelo tudi priljubljeno slovensko igralko in voditeljico. Zvezdana Mlakar je svojim sledilcem na družabnih omrežjih razkrila, da je obležala. Slikovito je opisala svoj boj z virusom. Želimo ji, da čim prej okreva in da bo kmalu spet polna moči.

»Oooo, imam obisk! En velik, zelo pomemben, se je kar dolgo napovedoval. Drži me za grlo, mi dela meglo v glavi, mi zateza obroč okoli nje, vzel mi je vse moči. Spiva skupaj, spiva ves čas, v postelji z virusom je kovinsko neprijetno.«

Razkrila je še, da si pomaga tudi z bioenergijo. »Da sem pretočna in da bo čim prej popustil svoj objem mi pomagata bioenergetik Bojan in z reikijem Dragica. Pa vitamini, tudi na sonce grem ležat. Ne potrebujem nič. Žal mi je samo, da ne morem delati zunaj.«

Opazila je tudi, da so vsi kužki in vse muce še bolj tesno ob njej. »Hvala, Bojan in Dragica! Ne bi verjela, če ne bi čutila. In hvala, virus, osebna izkušnja je najboljša. Slika je pa od pet dni prej, pa se že malo vidi, po očeh … ker zdaj me pa nočete videti. Haha …«