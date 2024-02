Znano Slovenko doletela velika izguba. Posloviti se je morala od očeta

Anja Križnik Tomažin se je morala soočiti z veliko izgubo. Posloviti se je morala od ene izmed pomembnejših oseb v svojem življenju – očeta.

Na svojem profilu na instagramu je delila njegovo sliko, obenem pa je zapisala, da ga ima rada in da ga bo pogrešala. Pod objavo so se zvrstili številni komentarji, v katerih je bilo izraženo sožalje.

Anje se marsikdo spomni po tem, da je pred leti z Ladom Bizovičarjem vodila izjemno priljubljeno oddajo Tistega lepega popoldneva. V vlogi voditeljice se je takrat zelo izkazala. Zdaj se ne pojavlja več toliko v javnosti. Pred leti se je odločila, da se poslovi od malih zaslonov. Za tem je postala uspešna trenerka javnega in poslovnega nastopanja.

»Dolgo sem razmišljala, kdaj bo prišel dan, ko se bom poslovila od dela na televiziji in se popolnoma podala v poslovne vode. Splet okoliščin me je pripeljal do te točke in vesela sem, da sem končno sprejela to odločitev, kajti na dveh področjih je težko delovati, če želiš biti res odličen,« je pred časom pokomentirala menjavo kariere.

Glede na vse izkušnje, ki si jih je nabrala pred kamerami, verjamemo, da je uspešna tudi v vlogi trenerke nastopanja.