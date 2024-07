Znano, kdaj bo pogreb humorista Jožeta Krajnca

Jože Krajnc je bil dolgoletni član in soustvarjalec Gledališča pod kozolcem, gledališke skupine Kulturnega društva Šmartno ob Paki. Na oder je stopil pri rosnih desetih letih in od takrat blestel v številnih glavnih vlogah. Udeležil se je zavidljivega števila gledaliških srečanj in festivalov. Kot igralec, še pogosteje pa kot režiser je sodeloval s številnimi amaterskimi gledališči; največkrat v Galiciji, Preboldu, Velenju, na Izlakah in v Rogaški Slatini. Lansko leto je ob svojem 70. rojstnem dnevu in 60-letnici udejstvovanja v gledališču ustvaril mono predstavo z naslovom »Moje kulturno življenje«, s katero je na njemu lasten sproščen in duhovit način orisal svojo zasebno in profesionalno pot.

Kot voditelj ali scenarist in režiser je soustvaril mnogo proslav, prireditev ob občinskem prazniku in drugih dogodkih v občini in drugod, svoje znanje in bogate izkušnje pa je kot mentor rad predajal tudi mladim gledališčnikom. Največ Slovencev se ga verjetno spomni iz časa, ko je s kolegom Jožetom Robido sooblikoval izjemno priljubljeni humoristični duet »Strašna Jožeta«.