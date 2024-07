Miša Molk popolnoma strta, zdaj pokojni kolega ji je pred manj kot tednom dni napisal tole (FOTO)

V nedeljo smo poročali, da je v 72. letu starosti umrl Jože Krajnc, med drugim novinar, urednik, scenarist, voditelj prireditev, gledališki ustvarjalec in humorist, mnogim poznan iz tandema Strašna Jožeta.

Krajnc je bil tudi sodelavec RTV Slovenija. Svoj pečat je pustil tudi kot scenarist, redaktor in urednik razvedrilnih televizijskih in radijskih oddaj.

Očitno pa si je bil Krajnc precej blizu Miši Molk, saj je ta na družbenih omrežjih razkrila, da jo je novica o njegovi smrti izjemno prizadela. »Težko, težko je dojeti ..., še težje sprejeti. Dragi in spoštovani kolega s faksa, sodelavec na TVSLO, ljubi prijatelj Jože, tako iznenada ... Šok in solze. Zelo te bom pogrešala. Tudi najine drobne pogovore na FB-ju. Iskriv in topel človek. Počivaj v miru. Sožalje izrekam družini.«

Kot je še razkrila Molkova, ji je pokojni kolega še pred dnevi napisal sporočilo. »Ne, dragi Jože, nisva uspela posneti selfija, čeprav si mi pred štirimi dnevi napisal, da to pa morava narediti. Seveda si se malo tudi hecal, ampak, jaaaa, zdaj ga pa res nikoli ne bo.«

Voditeljica je razkrila še, da mu je hotela odgovoriti na poti domov. »Sem te brala kasneje, ko sem se vračala s trajektom. Ko sem ti želela odgovoriti, internet že spet ni več funkcioniral; sem te želela vprašat, če boš v avgustu kaj v Ljubljani. No, zdaj vem, da te ne bo. Nisem pa, in zakaj bi, pomislila, da te tudi moje črke nikdar več ne bodo dosegle,« je še zapisala Molkova.