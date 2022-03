Znani Slovenki se vračata v Slovenijo: Bili sva tako depresivni ... (FOTO)

Kaja in Casar in Anja Širovnik, ki ju je širna Slovenija spoznala v šovu Sanjski moški, sta pred tedni presenetili z novico, da se selita v tujino, in sicer na španski otok Tenerife. Takrat sta nam dejali, da ne vesta, koliko časa bosta tam ostali, saj da sta odšli čisto spontano in brez pričakovanj.

Po mesecu dni sta naznanili, da se vračata v domovino. »Midve sva sem prišli poskusno živeti. Za en mesec, da vidiva, kako bo. To je razlog, da se vračava,« sta sporočili sledilcem na Instagramu. Razkrili sta tudi, da se na Tenerife vračata 28. aprila, takrat pa bosta ostali za daljše obdobje.

Dvojici je pred odhodom z otoka vse prej kot lahko. »Včeraj sva bile tako depresivne ...pa saj veva, da prideva nazaj, ampak ko se navadiš in spoznaš ljudi. Eno uro sva sedele na kavi v tišini,« sta dejali in dodali, da ju je nato v dobro voljo spravil inštruktor surfanja. Dobra stran pa je po njunih besedah tudi ta, da bosta po dolgem času končno videli svoje bližnje.