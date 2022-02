Znani Slovenki zapuščata domovino: Kupili sva enosmerno vozovnico ...

Anja Širovnik in Kaja Casar, ki smo ju spoznali v lanskem šovu Sanjski moški, se postavljata od Slovenije. Na instagramu sta svoje sledilce že večkrat podražili s tem, da nekaj pripravljata, zdaj pa sta le izdali, da se selita v drugo državo.

Anja in Kaja zapuščata Slovenijo. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Javili sta se z letališča v Budimpešti in sporočili, da sta kupili enosmerno vozovnico za eno od držav, kamor gresta za nedoločen čas. Povedali sta tudi, da bo vkrcavanje na let, ki bo trajal nekje pet ur, čez približno pol ure. Radovednost nam ni dala miru, zato smo hitro pobrskali po uradni spletni strani letališča in poskušali poiskati novo destinacijo sanjskih Anje in Kaje. Prišli smo do zaključka, da se dekleti morda odpravljata na Tenerife, kar bi lahko potrdila tudi emotikona palme in sončka v zgodbi na instagramu.

Ali so naša predvidevanja pravilna, bo jasno kmalu.