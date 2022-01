Znani obraz s televizije potrdil: Otrok je na poti

Leto je naokoli in zdi se, da bodo štorklje, ki nosijo otroke, letos imele polne peruti dela. Ustavile so bodo tudi pri nekaterih bolj znanih obrazih. Kot smo izvedeli, bodo postanek letos imele pri družinici Matica Kosa, ki je zaslovel z udeležbo v šovu The Biggest Loser Slovenija, in njegovi punci Ines Jezovšek. Novico sta potrdila na družabnih omrežjih, ob tem pa objavila prvo fotografijo ploda njune ljubezni.

»Popolno bo. Že zdaj vem, da boš najboljši ati najinemu otroku,« je zapisala Ines. Matic ji je vrnil: »Jaz pa vem, da boš najboljša mami.«

Z njima se veselijo mnogi, ki so jima ob prelepi novici hiteli čestitati.