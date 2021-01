Znani estradnici tetovirala venerin griček

Če so nekoč tetoviranje povezovali le z določenimi subkulturami, lahko danes opazimo, da tatuji niso več noben tabu. Omislijo si jih tako mladi kot stari, in to ne glede na spol. Tudi ne velja več, da jih ustvarjajo le moški. »Počasi se ruši stereotip, da so dobri tetovatorji samo moški. Na družabnih omrežjih, predvsem instagramu, lahko občudujemo neverjetne umetnine tetovatork. Menim, da stranke najprej zanima predvsem to, kako bo potekalo tetoviranje, šele nato pa, katerega spola je avtor,« pravi Ana Kušter, 28-letna tetovatorka iz Ljubljane, ki deluje na Hrvaškem. Ana Kušter od ...