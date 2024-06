So šli Herceg, Grošljeva in Kocmanova predaleč? Tako jih je oštela junakinja šova

Prejšnji teden se je na malih zaslonih zaključil eksperiment Poroka na prvi pogled. Zadnji oddaji je nato sledila še oddaja Poroka na drugi pogled, kjer so Špela Grošelj, Miha Herceg in Tanja Kocman redno komentirali dogajanje v šovu. V zadnji komentatorski oddaji pa so soočili z nekaterimi ženini in nevestami iz te sezone.

V studiu sta se jim pridružila tudi Marjetka in Rudi, ki ljubezensko pravljico nadaljujeta tudi po končanem eksperimentu. Marjetka je na koncu sicer priznala, da Poroke na drugi pogled ni gledala. Razlog za to so bile nekatere izjave komentatorjev v čisto prvi oddaji te sezone.

Grošljeva zanjo dejala, da je »motena«?

»Jaz priznam, da vas nisem gledala, samo prvo oddajo sem gledala, ker so se me nekatere stvari malo dotaknile. Pač nisem taka oseba, da bom šla nekoga napadat,« je svoj odgovor začela Marjetka in dodala, da je malo občutljiva glede teh stvari, zato oddaje nato ni več gledala. Špela pa je vmes pripomnila, da je verjetno šlo za Tanjino opazko o Marjetkinih obrveh.

»Ja, tudi,« je odvrnila Marjetka, Špela pa se je zadovoljno zasmejala: »Hvala bogu, tega nisem jaz rekla.« Jo je pa Marjetka kmalu opomnila, da jo je užalila tudi prav ona, saj naj bi dejala, da je »motena«. »To je še meni zdaj grozno, da sem kaj takega rekla,« se je s pepelom posula Špela in dodala, da je bilo zagotovo mišljeno v kakšnem drugem kontekstu.