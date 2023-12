Znana Slovenka doživela čisti kolaps: Bili so trenutki, ko me je bilo zelo strah

"Tokratna epizoda v mojem življenju me je očistila vsega balasta. Nič ni pomembno, ne uspeh, ne kariera, denar, slava, dokazovanja. Želim si le mir v srcu, radost, zdravje in lepe trenutke z lepimi ljudmi," pravi Nina Ivanič Rep, ki je v intervjuju za Nedelo spregovorila o najtemnejših dnevih svojega življenja.

Vse skupaj se je začelo kazati v obliki vrtoglavic, ki jih je Nina občutila tudi na odru. "Nekajkrat sem se bala, da bom padla po tleh, prišel je notranji nemir, nervoza in razdražljivost. Nisem se mogla umiriti, možgani so kar naprej mleli, spala sem vse slabše, počasi sem zgubljala apetit."

Naša priljubljena igralka je takoj vedela, da je zadaj preveč obveznosti. Zdravnik ji je potrdil, da gre za izgorelost.

Šla je na bolniški dopust, ostala doma, a težave so se začele stopnjevati. Najhuje je postalo, ko ni nič več spala, zato je začela jemati uspavalno sredstvo, ki ga je sicer nekoč v preteklosti že jemala. A tokrat ji tablete niso pomagale ...

"Bila sem že tako notranje nemirna, anksioznost pa je bila že tako močna, da sem se že dve uri po tem, ko sem vzela sanval, začela prebujati. Zdravnik mi je rekel, naj pač vzamem še eno tableto. Pet, šest mesecev se je dogajalo, da sem na noč pojedla tudi tri do štiri sanvale, včasih tudi pet, jedla sem jih kot kura zrnje, saj sem samo v trenutkih, ko sem spala, imela mir, sem se imela v redu, če tako rečem. Sanval pa so tablete, ki jih lahko jemlješ teden do deset dni, potem moraš nehati. Ampak meni je bilo takrat vseeno, hotela sem samo spati, spati, spati."

A to se ni uresničilo ...

"Ko sem spoznala, da kljub tabletam ne morem spati, ko sem se zastrupljala in se psihično vse slabše počutila, sem začela jemati še antidepresive, ki sem jih januarja še zavračala. Potem sem pomislila, da me pri teh letih dajejo hormoni, začela sem jemati še hormonske tablete, jemala sem vse, samo da bi se iz tega stanja rešila. Po dveh mesecih se mi je zdelo, da mi tudi antidepresivi ne pomagajo, postajala sem vse bolj pasivna, nezainteresirana in začelo mi je postajalo slabo. Ves čas mi je bilo slabo."