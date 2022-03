Znana radijska voditeljica v zadregi: sodelavcu ponesreči poslala žgečkljivo fotografijo

Priljubljena radijska voditeljica Jana Morelj je v Denis Avdić Showu na Radiu 1 razkrila precej nerodno situacijo, ki se ji je zgodila pred kratkim. Namesto da bi svojo vročo fotografijo poslala svojemu nekdanjemu fantu, jo je poslala sodelavcu.

»Par let nazaj sem se dobivala z enim fantom, bila sva kar oddaljena, skratka nisva se videla vsak dan. Danes sem se odločila, da ga bom razveselila in morda tudi kaj nazaj dobila, in sicer tako, da mu pošljem eno 'fotkico',« z nasmehom in malce v zadregi razloži Jana. »Ampak 'fotka' je šla Borutu Andrejašu.« Borut je Janin sodelavec, na Radiu 1 pa skrbi za prometne informacije. V tistem trenutku je bil tudi v studiu in takoj, ko je slišal, da je Jana začela s pripovedovanjem zgodbe, za katero je vedel, kako se konča, se je prijel za glavo. »O moj bog, kaj razlagaš,« je izjavil v zadregi in ob tem postal rdeč kot kuhan rak. »Vsa čast, dobro si to zadržal zase,« ga je pohvalil Miha Deželak, Denis Avdić pa je poskušal s podkupnino priti do fotografije. A Borut pravi, da jo je izbrisal.

Mu verjamete?