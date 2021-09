Znana novinarka zapušča RTV Slovenija, njen kolega pa jezen in razočaran

Televizijo Slovenija zapušča še en znan obraz. Le nekaj dni potem, ko se je za prestop na Planet TV odločila novinarka in voditeljica, je odjeknila vest, da po več kot 15 letih odhaja še novinarkain sicer na Pop TV. Kot je na facebooku sporočil njen kolega, je žal ni mogel prepričati, naj ostane. Meni, da bi se morali pristojni zamisliti nad dejstvom, da izgubljajo odlične kadre.»Jezen, razočaran, ampak (osebno) vseeno vesel za njo. Konkurenca dobiva res izdelan in prvovrsten material, upam da se komu, ki bi moral gledati na kadre in še kaj drugega, kolca... In to močno.. Zelo! In da mu je jasno, zakaj prihaja do tega ravno v času, v katerem smo! Ker po moje, bi ob tem še slepec spregledal!« je zapisal (nelektorirano) Drnovšek.