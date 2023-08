Zmagovalka šova Sanjski moški razkrila, ali je po sanjskem Blažu našla fanta

Kristino Miler se spomnimo iz priljubljenega resničnostnega šova Sanjski moški, v katerem je zmagala. Blaž Kričej Režek in ona svojega poznanstva po šovu nista razvila v daljše ljubezensko razmerje. Če ste se spraševali, ali je Kristina kasneje našla fanta, s katerim je skupaj še danes, pa vam lahko povemo, da ga ni.

V teh dneh je na svojem instagram profilu odgovarjala na vprašanja sledilcev in z odgovorom na enega izmed vprašanj razkrila, da sedaj ni v razmerju. Kot je dejala, nima fanta zato, ker ga ne želi imeti. Pravi, da ga ne išče in da rabi nekaj časa za sebe. »Želim ustvarjati na sebi, samo na sebi, in ne želim imeti fanta« je svojim sledilcem zaupala simpatična Kristina.

Odgovarjala je na vprašanja sledilcev. FOTO: Kristina Miler/instagram (zaslonska slika)

Med odgovarjanjem je tudi razkrila, da nima nobene lepotne operacije. Razkrila je tudi, da ji je bil zelo všeč film The Invitation (Povabilo v pekel). Očitno so 21-letni Celjanki všeč grozljivke in trilerji. Ta film namreč spada v ta dva žanra. Z odgovorom na vprašanje, ali ji je bolj pomembna osebnost ali videz, pa je dala vedeti, da ji je prva zelo pomembna. »Lepota mine, karakter ostane,« je dejala.