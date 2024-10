Življenje na tehnici: tekmovalec Luka v solzah. To je vzrok

V nocojšnji epizodi šova Življenje na tehtnici, ki bo na sporedu ob 21.10 na Planetu, bomo priča nepričakovanemu dogajanju. Tekmovalec Luka je priznal, da preživlja izjemno težke dneve, ker pogreša svojo družino,

»Težji dnevi pridejo, pogrešam svojo družino in domače,« je povedal v kamero.

Kmalu zatem pa je Adriani razkril, da se je odločil zapustiti šov. Novica jo je pretresla in oblile so jo solze.

Luka je povedal, da je vse skupaj zanj postalo še težje po skušnjavi, ki so jo s sotekmovalci opravili v nakupovalnem centru Aleja, ki je v neposredni bližini njegovega doma. »Z največjim veseljem bi tekel domov za pet minut. Samo, da jih malo stisnem, da jih vidim, če so v redu. Res bi dal vse,« je v solzah povedal Luka.

Kasneje se je pridružil sotekmovalcem v dnevni sobi in Adriani povedal, da se je odločil zapustiti šov. »Ko me je pogledal, je bil zelo resen« je ob tem dejala Adriana, ki je večkrat preverila, ali se Luka šali, nato pa so jo premagale solze. V sobi je nato Teji priznala, da ji je ob tem zelo hudo, saj ji je Luka kot brat in da si ni mislila, da bo rdeča ekipa na tak način izgubila pomembnega člana. Luka je zatem svojo presenetljivo odločitev povedal tudi ostalim tekmovalcem, poroča planet-tv.si.

Preberite še: