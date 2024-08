Bo Patricija iz šova Življenje na tehtnici zelo stroga? Tu je odgovor (VIDEO)

Po poročanju planet-tv.si bo imela Patricija Bezenšek v šovu Življenje na tehtnici vlogo pomočnice glavnega trenerja Andreja Milutinoviča, s katerim sta par tudi zasebno.

Njen pristop temelji na kombinaciji funkcionalne vadbe, treninga z utežmi in kardio vadbe, saj verjame v celostno obravnavo. Njena najljubša vadba je trening z utežmi, saj poleg fizičnih koristi, kot so povečana moč in mišična masa, prinaša tudi izboljšano samozavest.

»Ključ do uspeha pri delu v ekipi sta odprta komunikacija in medsebojno zaupanje. Vsak član ekipe mora čutiti, da je njegov prispevek pomemben in cenjen. Vsak potrebuje drugačen pristop – ene motivira, da jih pohvališ, drugi potrebujejo spodbudne besede med samo vajo, da jo lažje naredijo do konca. Kakorkoli že, jaz sem vedno za ustvarjanje pozitivnega okolja brez vpitja in menim, da lepa beseda lepo mesto najde,« je povedala simpatična licencirana osebna trenerka in dodala: »Moj nasvet za premagovanje ovir je, da se osredotočimo na majhne korake in kratkoročne cilje, ohranimo pozitiven odnos in se učimo iz napak.«

