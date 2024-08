Najbolj znani slovenski poštar Luka gre v šov ...

Tekmovalci bodo v letošnji sezoni nastanjeni v čudoviti hiši v okolici Logatca, ki bo v času snemanja šova njihov drugi dom. V njem se bodo soočali z lastnimi omejitvami, pridobivali novo samozavest in si prizadevali za izboljšanje svojega življenjskega sloga.

Skrb za njihovo telesno pripravljenost in motivacijo bodo v tej sezoni prevzeli kar trije strokovnjaki: dva glavna trenerja, Nives Orešnik in Andrej Milutinovič, ter svetovalec za zdrav življenjski slog, Gregor P. Kirsch. Vsi trije bodo svoje znanje, izkušnje in energijo usmerili v to, da tekmovalci dosežejo svoje cilje. Za dodatno navijaško razpoloženje med izzivi pa bo poskrbel voditelj šova Klemen Bučan.

Tokratna sezona prinaša 15 tekmovalcev, ki so se odločili temeljito spremeniti svoj življenjski slog. Vsak od njih ima svojo zgodbo, zakaj se je odločil za to pot, vsem pa je skupen en cilj: izgubiti odvečne kilograme, izboljšati svoje zdravje in ponovno vzpostaviti ravnovesje v življenju.

V šovu bodo deležni strokovnega vodstva, motivacije, podpore, hkrati pa bodo morali tudi sami pokazati odločnost, vztrajnost in moč, da premagajo vse ovire na tej poti. Šov Življenje na tehtnici bo navdih tudi za vse gledalce, ki bodo skozi zgodbe tekmovalcev spremljali moč volje in odločnost za boljše življenje.

Za preobrazbo se je odločil poštar Luka (35), Ljubljančan, oče dveh otrok, ker ga odvečna teža (132,3 kg) ovira pri vsakdanjih dejavnostih z družino, saj pravi, da ga pomanjkanje energije oddaljuje od aktivnega družinskega življenja. Zaveda se, da ga odvečna teža ogroža, saj se boji, da bi ga zaradi tega lahko doletel infarkt. Njegov cilj je izboljšati svoje zdravje in vzdržljivost, da bo lahko bolj prisoten in aktiven oče. Motivira ga želja po spremembi, pri čemer upa, da ga bo podpirala tudi žena, ki se prav tako sooča z odvečno težo.

Njegova žena na Instagram zgodbah komentira, da ga nič ne vidi, da se ne slišita, da ne ve, koliko je shujšal in da ga močno pogreša.

Zdravstveni tehnik Nejc (39) iz Spodnjih Dupelj želi z izgubo teže(208,4 kg) izboljšati svoje zdravje in kakovost življenja. Njegova dnevna rutina je neredna, saj dela izmensko kot reševalec, prosti čas pa posveča različnim hobijem, kot so lov, ribolov in vožnja z motorjem. Nejc želi izgubiti težo zaradi zdravstvenih težav in zato, da bi bil bolj vitalen za delo in osebno življenje. Njegovi največji motivatorji so njegova mama, pokojni oče in prijatelji iz ekipe Veterani Zgornja Gorenjska vleka vrvi. Nejc s partnerko, ki ga močno podpira pri odločitvi za preobrazbo, pričakuje otroka, ki se bo rodil v času šova.

Teja (22), ki prihaja iz Kresnic, si preobrazbe želi predvsem zase (102,4 kg), da bi dokazala sebi in drugim, da zmore doseči zastavljene cilje. Dela kot osebna asistentka na Združenju za multiplo sklerozo in njen dan se običajno začne zgodaj zjutraj, pogosto pa že na poti v službo zaužije nezdrav obrok iz pekarne. Tudi doma prehrana ni idealna, saj družina raje posega po ocvrtih in težkih jedeh. Kljub temu da obožuje sprehode in dnevne izlete, njene prehranjevalne navade vplivajo na težo, saj pravi, da težko zavrne hrano in poje vse, ker ji je škoda metati hrano stran.

Samostojna podjetnica Adriana (40) prihaja iz nove Gorice in se spopada z nihanjem teže (132,1 kg), zato si želi ponovno vzpostaviti red v življenju ter izboljšati svoje zdravje. Pred tremi leti je že, zaradi poroke, uspela shujšati, a se je zaradi stresa in pomanjkanja časa zase, njena teža ponovno povečala, kar so opazile tudi njene prijateljice in jo prijavile na šov. Njen vsakdan vključuje skrb za družino, treninge, delo in druženje s prijatelji, kar ji pogosto pušča premalo časa za lastno dobro počutje. Zelo je hvaležna prijateljicam za podporo in motivacijo za preobrazbo.

Gradbeni tehnik Urban (32) iz Dobravelj se je odločil za preobrazbo po tem, ko je njegova partnerka uspešno shujšala. Nekdanji mladinski prvak v judu pravi, da njegova dnevna rutina vključuje skrb za hčerko, delo, obroke in čas za računalnikom. Najbolj ga moti, da zaradi prekomerne teže (132,6 kg) ne more aktivno preživljati časa s hčerko in prijatelji. Njegov cilj je ponovno doseči kondicijo, ki jo je imel pri 16 letih, ko je tehtal 90 kilogramov. Urban je več kot pripravljen na spremembo in želi izboljšati kakovost svojega življenja ter zdravje.