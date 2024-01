Zgodba iz hiše na Kolodvorski: Svetovali so mi, naj bom tiho, če želim napredovati

Pred dnevi smo poročali, da naj bi iz prostorov RTV Slovenija izginili določena dokumentacija njihovega zaposlenega Valentina Areha. Prosili smo ga za policijski zapisnik, glede na to, da je dejal, da je razpolagal (in še razpolaga) z dokazi o cenzuri, korupciji, političnih kupčijah in nezakonitem ravnanju, pa smo ga vprašali, ali je te posredoval policiji oziroma morebitnim drugim pristojnim organom. Če jih ni, zakaj ne in ga prosili, da jih posreduje nam.

»Prosim vas, da se za pridobitev zapisnika kriminalistov obrnete na Policijo. V interesu preiskave vam žal ne morem odgovoriti na vprašanje o natančni vsebini ukradene dokumentacije,« je odvrnil.

Neugoden položaj

Zapisal je tudi, da vodstva RTV Slovenija o kraji njegovih osebnih stvari ni obvestili, saj mu ne zaupa: »Tudi nekoliko nerodno bi mi bilo obvestiti Ksenijo Horvat in Zvezdana Martiča, da so mi ukradli dokumentacijo, ki ju lahko spravi v neugoden položaj.« Kljub temu da je zadeva že v javnosti, tako Areh, ga nihče z RTV ni kontaktiral: »Ne ustno ne pisno in ne po telefonu. Očitno nikogar v vodstvu RTV ne zanima, zakaj so v njihovo poslovno stavbo prišli kriminalisti, kaj se je zgodilo in kaj je bilo ukradeno.«

Areh pravi, da mu nihče ni ponudil pomoči, pa še: »Po objavi incidenta v medijih vodstvo RTV kraje ni obsodilo, čeprav se je zgodila v službenih prostorih.«

Kultura molka

»Vaše vprašanje: Ste te dokaze, ki pravite, da jih imate o "cenzuri, korupciji, političnih kupčijah in o nezakonitem ravnanju", predali policiji ali drugim pristojnim organom? Če niste, zakaj ne? Jih lahko posredujete meni, da zadevo raziščem? O številnih spornih zadevah sem v 14 letih obveščal nadrejene, vendar so bile vse zadeve pospravljene pod preprogo. Svetovali so mi, naj bom tiho, če želim napredovati. V nekaterih spornih ravnanjih nadrejenih sem dobil celo izrecno navodilo, da ne smemo prati umazanega perila v javnosti in da morajo vse zadeve ostati znotraj RTV. To "kulturo molka" na RTV sem tako kot drugi kolegi vedno spoštoval, ker nisem hotel izgubiti službe. Kako bom ravnal v prihodnje in kam bom posredoval dokaze, se bom odločil po posvetovanju z odvetniki.«

Areh trdi, da ukradeno arhivsko gradivo poleg dokazov zajema tudi njegove zasebne korespondence in zapisnike sestankov iz časa zadnjih 14 let, ko je opravljal funkcijo urednika dnevno informativnega programa TV Slovenija, urednika Odmevov in v. d. direktorja TV Slovenija.