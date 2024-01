Žena mu je pripravila nenormalno presenečenje: »Kar nekaj časa nisem prišel k sebi«

»Hvala vsem za čestitke in lepe želje. Še posebej moji ženkici Natki Geržina, ki mi je pripravila nenormalno presenečenje. Ko sem že mislil, da gremo za vikend na en izlet na Dunaj in tam proslavimo sinov rojstni dan, sem izvedel, da pravzaprav potujemo na Maldive in imamo polet že čez tri ure. Kar nekaj časa nisem prišel k sebi, preden sem dojel vse skupaj,« je na družbenem omrežju facebook obelodanil Zvone Tomac, član skupine Kingston, ki je življenjsko prelomnico proslavil daleč od doma.

Zvone je Natko spoznal pred dobrimi 25 leti, ko sta oba še gradila vsak svojo kariero. Prav ljubezen pa ga je iz rodne Idrije popeljala na Štajersko. Zvone je sicer klaviaturist, pevec, producent pa tudi avtor glasbe in aranžer, ki je v lastnem glasbenem studiu Tom posnel številne uspešnice tako za skupino Kingston kot za Bepop, Game Over, Power dancers, Sebastiana, BBT, Rebeko Dremelj, Domna Kumra, Čuke, Modrijane, Isaaca Palmo in druge.

Njegove najbolj znane avtorske uspešnice so Cela ulica nori in Danes je moj dan (Kingston), Moje sonce in Odpelji me skupine Bepop, Sebastianova Hočem to nazaj in Reci, da si za ter številne druge. Zvonetu iskreno čestitamo tudi v našem uredništvu.