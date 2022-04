Zasačena Nuša Lesar: poglejte, kaj počela med oglasi (FOTO)

Vodenje oddaje stoje in v visokih petah je vse prej kot lahka naloga. To dobro ve tudi voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar, ki je vedno urejena od glave do pet. A očitno si Lesarjeva noge malce spočije vsaj med oglasi – vsaj tako kaže fotografija na instagramu. Sedla je na tla, čas pa si je krajšala z mobilnim telefonom. Zakulisje snemanja informativne oddaje je pokazala tudi svojim sledilcem ter se pošalila, da jo je med oglasi ujel paparac.

Nuša Lesar na tleh. FOTO: Instagram

To pa ni prvič, da se Lesarjeva ni dolgo mučila stati v visokih petah. Pred leti smo poročali, da je med informativno oddajo čevlje sezula ter gledalce nagovarjala kar bosa.