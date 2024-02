Roman Jakič soprogi posvetil ganljiv zapis: Bilo nama je šestnajst let ... (FOTO)

Nekdanji poslanec ter obrambni minister 11. slovenske vlade Roman Jakič je na omrežju X (nekdanji twitter) objavil fotografije ob 40-letnici ljubezni.

Svojim sledilcem je sporočil: »Bilo nama je šestnajst let... Ta vikend sva proslavila 40 let ljubezni, rojstva in vzgoje dveh prekrasnih otrok, lepega skupnega življenja in medsebojnega spoštovanja... Srednješolska ljubezen, ki še kar traja. Naj traja...«

Besedilo je dopolnil z dvema fotografijama iz mladosti in dvema novejšima, na katerih se s soprogo in otroki srečno smeji.