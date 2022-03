Žaljivi in nestrpni komentarji so Darji Gajšek vzeli sapo (FOTO)

Več dni je naša priljubljena pevka in voditeljica Darja Gajšek, ki nas že skoraj desetletje navdušuje s svojim glasom in stasom na malih televizijskih zaslonih, potrebovala, da se je prebila skozi članke in komentarje, s katerimi so se predstavniki sedme sile, bralci in bralke tako sočno lotili njene obleke, ki jo je nazadnje nosila v oddaji Zimski pozdrav.

Lani je z veseljem sprejela naše povabilo ob 30-letnici Slovenskih novic in nastopila v videospotu ob Viliju Resniku in Matjažu Javšniku. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Očitki, da je kreacija predrzna in neprimerna za javni zavod, kot je nacionalna televizija, so jo iskreno pretresli, za nekaj trenutkov celo potrli, saj njen namen ni bil nikoli nikogar užaliti. S svojim bistvom namreč diha in živi za svoje poslanstvo glasbenice in voditeljice. Darja je v pogovoru za Slovenske novice priznala, da česa takšnega ni pričakovala, in nam zaupala svojo plat zgodbe, ki je povezana s to oddajo in obleko.

»Opravičujem se, če sem dala kakršen koli slab namig, obenem pa si res želim, da me moja publika ne sodi samo po eni kiks obleki. Če je moje dosedanje dolgoletno in predano delo na narodno-zabavni sceni v očeh javnosti dobilo takšen madež, sem tudi sama žalostna in prizadeta. Čas snemanja te oddaje je bil izjemno razburkan. Vsak dan smo se ukvarjali z odpovedmi gostovanj ansamblov v oddaji. Zaradi okužb s koronavirusom so ansambli odpovedovali gostovanja zadnji dan pred snemanjem, tako da se je dogajalo, da sem nove scenarije pisala noč pred snemanjem in se tisti dan brez spanca odpravila v službo, na snemanje. Zaradi bolezni so bile zdesetkane tudi televizijske ekipe in vsi smo res delali z vsemi atomi moči, dali smo vse od sebe, z eno samo željo – posneti lepo oddajo. Tudi stilistka, ki sicer skrbi za obleke, je imela res veliko projektov in verjamem, da človeku preprosto zmanjka časa,« je ekipi in vsem njenim članom, ki z njo soustvarjajo oddajo, hvaležna Darja.

Čudoviti projekti v težkih časih

Simpatična voditeljica pravi, da se zaradi obleke, ki jo je nosila v oddaji, posipa s pepelom, konec koncev se tudi sama v njej ni počutila najbolj udobno. »Ob zavedanju, da sem doslej vodila več kot 220 oddaj in oblekla več kot 220 kreacij, sem imela v glavi eno samo misel – da vse skupaj izpeljemo po svojih najboljših močeh in ljudem znova ponudimo odlično oddajo,« se nasmehne Darja in iskreno doda, da je njena obleka sprožila velik val komentarjev.

Za njo je desetletje zavidljive televizijske kariere. FOTO: FACEBOOK

»Vsi ti negativni komentarji so mi vzeli sapo. Najprej sem se vprašala, kaj takšnega sem naredila narobe, potem sem se pogovorila sama s sabo in se odločila, da zadevo pojasnim, saj si moji oboževalci, gledalci in gledalke zaslužijo vedeti, da zaradi ene same obleke nisem slab človek. Bolj bi si denimo želela, da bi ljudje opazili moje prizadevanje za ohranitev narodno-zabavne glasbe, prizadevanje, da dajemo velik poudarek legendam narodno-zabavne glasbe in odpiramo vrata mladim ansamblom. Da smo se potrudili in tudi v teh čudnih časih izpeljali predizbor za festival Slovenska polka in valček, da v oddaji predstavljamo mlade izvajalce, otroke, ki tako srčno ljubijo to našo glasbo,« iskreno pove Darja in doda, da se bo tudi v prihodnje trudila po najboljših močeh, da bi ljudem skupaj z ekipo ponudila dobre in zanimive vsebine, pravzaprav se že iskreno veseli današnje oddaje Zimski pozdrav, ki bo na sporedu ob 20. uri.

»Izjemno sem hvaležna, da ima oddaja dobro gledanost in da jo bomo nadaljevali tudi poleti. Obljubim pa, da bom zdaj ob vsej energiji, ki sem jo doslej vlagala v pisanje scenarijev, koordinacijo ansamblov in podobno, vrgla oko tudi na tisto, kar bom oblekla,« se zasmeji simpatična pevka in voditeljica, ki vedno stremi k dobrim in toplim odnosom ter pozitivni energiji, ki se jo tudi sama trudi prenašati na ljudi s svojo glasbo in televizijskim delom.