Zabava zdravstvene ministrice v senci (FOTO)

Ljubljanska Drama je prva v Sloveniji pripravila odrsko izvedbo filma The Party britanske režiserke in scenaristke Sally Potter. Črno komedijo, ki se odvija v povprečnem londonskem stanovanju, je režiral Ivica Buljan. Nataša Barbara Gračner kot Janet v svojem domu priredi zabavo, katere glavna tema je proslavljanje vrhunca njene politične kariere.

Postala je namreč zdravstvena ministrica vlade v senci. Zabava in dialogi so duhoviti, inteligentni ter hitri kot blisk. Kljub temu pa dogajanje preglasijo čustva, saj prikažejo krhkost na videz še tako trdnih odnosov in močnih zavezništev. Vmes ugotovijo, da nič ni tako, kot se jim je zdelo ali, še bolje, kot so se pretvarjali, da naj bi bilo.

Zvezdi predstave Marko Mandić in Zvezdana Mlakar

Kot zakonski par, ki povabi prijatelje, blestita Gračnerjeva in Marko Mandić, v vlogi cinične ameriške prijateljice se izkaže Polona Juh, njenega nemškega moža Gottfrieda pa predstavi Igor Samobor. Ne manjka niti Zvezdana Mlakar v vlogi Marthe in njena lezbična prijateljica Saša Pavlin Stošić kot Jinny. Seveda pa ne smemo pozabiti na Timona Šturbeja v vlogi hladnokrvnega bankirja Toma.