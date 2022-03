Za znano Slovenko težko obdobje

Za voditeljico, igralko in Playboyevo dekle Maja Pinterči, ki je do ušes zaljubljena v svojega zaročenca Grega Jakhla Kolarevića, je težko obdobje. Doživela je namreč splav, te dni pa je sporočila, da si je v spomin na izgubo otroka vtetovirala novo tetovažo – rumenjak. »Moj rumenjak. Moj splav pred točno petimi meseci. Včasih morajo stvari počakati na svoj pravi čas. Kljub temu da se tega zavedam, bolečina ni nič manjša. Sem se pa iz te izkušnje zelo veliko naučila in vem, da si mi kljub temu usojen. Pozdrav vsem ženskim bojevnicam,« je zapisala ob fotografiji na instagramu.

Ob njeni objavi, so se oglasile nekatere sledilke s podobno bolečo izkušnjo (nelektorirano): »Dokler tega ne doživiš in se odpreš, ne veš koliko nas je, ki smo to dali skozi. O tem se premalo govori. Vama bo zagotovo naklonjeno. Mi smo dobili Brino in hvaležna sem za to. Samo pogumno naprej«; »Poznam bolečino, težko jo je opisati, vendar je treba iti čez njo. Le pogumno naprej. Vse pride ob svojem času. Mi imamo sedaj čudovitega fantka«; »Oh, Maja, sožalje obema« ...