Za glasbenika peli in igrali sedem ur: To so trenutki, ki bodo v mojem srcu ostali večno

»Še vedno procesiram mega glasbeni dogodek na celjski Špici za Antonia Čemažarja, kjer se je na odru zvrstilo okoli 45 različnih glasbenikov, ki so nesebično prišli, prepevali in se združili v želji, da bi pomagali uličnemu pevcu in glasbeniku Antoniu, ki ga je pred enim letom prizadela možganska kap. Ker so nekatere terapije, ki bi mu pomagale, da bi si opomogel, zgolj samoplačniške, on pa prejema le invalidsko pokojnino, ki komaj zadošča za položnice in hrano, sva se s prijateljico Ingrid Glušič lotila organizacije koncerta, ki se je izkazal za ogromen zalogaj. In šele zdaj vidiva, kaj nama je uspelo.«

»Običajno za takim dogodkom stoji tudi po 30 ljudi, midva pa sva bila skoraj sama za promocijo, administracijo in tehnično izvedbo, jaz pa sem koncert tudi vodil. Zaradi tolikšnega števila nastopajočih se je razpotegnil na kar sedem ur. A bilo je super. Zbrali smo okoli 6500 evrov, k temu pa bomo prišteli še nakazila na TRR, tako da smo zelo zadovoljni vsi,« je misli po koncertu za Antonia strnil znani celjski televizijski voditelj in voditelj številnih drugih dogodkov Iztok Gartner.

Tudi Miki Vlahovič, ki je ravno v nedeljo prvič postal dedek, dobil je vnukinjo, je mnoge razveselil z nastopom. FOTO: Robert Seme

Iztok Gartner z Antoniem Čemažarjem, njegovo ženo Stanko, Ingrid Glušič in Antonijevo mamo Viko FOTO: Gregor Katič

»Tonski mojster Klemen Remezenko se je izkazal z odliko in dokazal, da je eden najboljših toncev daleč naokoli. Janko Hribar pa je s svojo ekipo tudi vse posnel in bo pripravil inserte za predvajanje na različnih televizijah. Dušan Konda je pripravil oder, mize in pogostitev za vse nastopajoče, genialni slikar in karikaturist Milan Alašević pa je daroval eno od svojih slik, ki smo jo na dražbi prodali za 300 evrov. Kar štiri svoje slike zasedbe The Rolling Stones pa je poklonil tudi kultni umetnik Bori Zupančič, te smo prodali za 350 evrov. Skratka, to je bil glasbeno-humanitarni spektakel leta,« je še dodal Gartner.

Celjska odvetnica Alenka Pečnik in Violeta Tomič sta na dražbi ponudili največjo vsoto za vrhunsko sliko zebre Milana Alaševića. FOTO: Gregor Katič

V Celje je prišel tudi Adi Smolar. FOTO: Robert Seme

Najlepše je bilo ob koncu, ko sta se z Antoniem, ki je skupaj z ženo Stanko in mamo Viko tudi prisostvoval dogodku, objela in je v njegovih objokanih očeh začutil vso hvaležnost tega sveta. Nastopajočih je bilo res veliko, zato ni mogoče našteti vseh. »To so trenutki, ki bodo tudi v mojem srcu ostali večno,« še pravi Gartner.