Z zlomljenim prstom odplesal štiri bise (FOTO)

Grk Zorba se je vrnil domov. Maribor je balet, ki se vsebinsko opira na roman Življenje in nravi Aleksisa Zorbe Nikosa Kazantzakisa in velja za enega najbolj prepoznavnih na svetu, dokončno vzel za svojega leta 2008, čeprav je bila premiera na odre postavljena pred natanko dvajsetimi leti. Tako je bilo jasno, da bo petkova premiera takoj razprodana.

Kdo ne pozna sirtakija izpod peresa Mikisa Theodorkakisa, ki je na male zaslone v naše domove prišel že davnega 1964. s fenomenalnim Anthonyjem Queenom v glavni vlogi? V baletu Grk Zorba, ki ga je do danes videlo več kot dva milijona ljudi z vsega sveta, mariborskega pa denimo več kot 85.000, ima dirigentsko palico v rokah Simon Robinson, nastopajo pa Davide Buffone, Yuya Omaki, Tijuana Križman Hudernik, Marina Krasnova, Matteo Magalotti in Dada Kladenik ter baletni ansambel, Zbor Opere in Simfonični orkester SNG Maribor. Kostumograf je Leo Kulaš, scenograf Matic Kašnik, oblikovalec svetlobe Tomaž Premzl. Asistentka koreografije je Alenka Ribič, ki je plesala že v vlogi Marine v prvi mariborski postavitvi.

Dve uri čiste perfekcije z enim odmorom in velikim finalom sta Veliko dvorano mariborskega SNG porinili v popolno ekstazo. Petkova premiera je imela kar štiri bise velikega finala. Štirikrat je dvorana stoje ploskala na sirtaki, Davide Buffone in Yuya Omaki sta izvajala popolne skoke pod strop dvorane Ondine Otte, prav nihče pa si ni niti predstavljal, da si je Omaki medtem zlomil prst na nogi, a tega ni pokazal niti za trenutek.

