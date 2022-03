Werner z ganljivim prizorom s svojo mamo (FOTO)

Nekoč je pevec Werner Brozovič dejal, da ni ničesar lepšega kot je ljubezen staršev do otrok. In tudi te dni, ko je njegova mama praznovala častitljivih 90 let, je Werner pokazal, kako je treba izkoristiti vsako priložnost, da bi s svojima staršema preživel lepe skupne trenutke.

Pri svojih 90 letih se še vedno rada zavrti. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Družina se je na ta jubilej poveselila, kot se za glasbeno družino spodobi. Werner je s svojo mamo Darjo, ki ima v njegovem srcu prav posebno mesto tudi zaplesal in ji zapel pesem Oči boje lavande, ki jo je prilagodil samo zanjo in ji posvetil besede »Najlepše su oči ... oči moje majke«.

Vse najboljše ob lepem jubileju gospe Darji želimo tudi iz uredništva.