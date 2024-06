Vsestranski Tomaž Mihelič izdal knjigo. »Prišla je vsa Slovenija!«

33 – to ni še ena knjiga o Caminu je naslov knjige, ki jo je v svet poslal naš novinarski kolega iz uredništva revije Suzy in vsestranski ustvarjalec Tomaž Mihelič. V ponedeljek zvečer jo je predstavil v Kavarni Specialka v Centru Rog, kjer se je zbralo okrog 200 njegovih prijateljev, bližnjih in novinarskih kolegov, ki so v dveh urah razgrabili knjige in po koncu predstavitve vsaj dve uri potrpežljivo čakali v dolgi vrsti, da so dobili posvetilo avtorja.

»Odšel sem sam. Na Camino. A vrnil sem se z družino. Izbrano. 33 je naša hišna številka. Imena stanovalcev na tem naslovu so izmišljena. Skoraj vsa. Doživljaji pač ne. So skupek presunljivih izpovedi, ovitih v rahločutnost dojemanja, in presvetljeni z radostjo življenja. Ta knjiga je pot. In je dom. Je pot domov. Dobrodošli! Le naprej. Ni vam treba sezuvati čevljev,« nas je povabil v svet zgodb, ki jih je doživel na 33-dnevni poti. Seveda pa je vse prisotne najbolj navdušil z izjemno gesto, del dobička od prodaje bo namenil pomoči potrebnim v Afriki, ki jih Tomaž spodbuja s Humanitarno-umetniškim zavodom sestre Marlene.

V Centru Rog je bilo premalo stolov za vse, ki so podprli avtorja.

Pogovor s Tomažem je vodila prva dama slovenske televizije Miša Molk, ki je skozi razgiban in duhovit pogovor iz njega izvabila marsikatero zgodbico iz zasebnega življenja in tudi s poti, ki ga je spremenila in mu pokazala nova življenjska obzorja. Med njunim pogovorom se je občinstvo na glas smejalo in navduševalo nad pripetljaji z Jakobove poti, na kateri je spoznal novo družino – prijatelje z vsega sveta, ki so poleg njega glavni akterji knjige, ki je navdušila tudi mnoge znane obraze.

Voditeljica Lea Mederal in glasbenika Anže Langus Petrovič - Dagi ter Sašo Avsenik so med prvimi kupili knjigo.

Iskren, duhovit in drugačen

Med njimi smo opazili Heleno Blagne, Barbaro Pešut, Jureta Koširja z izbranko Simono, Alenko Husić in Tinkaro Fortuna iz skupine Bepop, voditelja Kolesa sreče Natašo Naneva in Klemna Bučana, Anžeta Langusa Petroviča - Dagija, Saša Avsenika, Miho Kavčiča, Tino Mentol, Alenko Godec, Tino Gorenjak, Hannah Mancini, Urško Vučark Markež z možem Matjažem, Niko Zorjan, Tineta Ugrina, Melani Mekicar, Masayah, Laro Janković, Ivana Galeta z ženo Anjo, Nino Osenar Kontrec z možem Dejanom Kontrecem, Reneja Krhina in Pio Bernjak, Steva Pavlovića in mnoge druge, Nuška Drašček pa je z opero pobožala ušesa prisotnih.

»Njegov jezik je iskriv, iskren in sočen, točno takšen, kot je tudi Tomaž. Dobro vem, kako je držati svojo knjigo v rokah, to je res poseben občutek. Ponosna sem nanj, še posebno zaradi humanitarne note. To lahko naredi samo velika osebnost, kot je on,« je vtise po predstavitvi strnila Nina Osenar Kontrec.

»Tomaža poznam kar precej let. Najprej sem ga spoznal prek Sester, ko smo v osnovni šoli prepevali Samo ljubezen, pozneje pa sem imel to čast, da je z mano opravil intervju. Takrat sem dojel, da se o njem nisem motil. Njegovi pogovori so iskreni in drugačni, zanima ga zgodba. Danes sva dobra prijatelja. Življenje se za vsakogar konča žalostno in je polno izzivov, a pomembno je, da živimo za lepe trenutke, in Tomaž nam je svoj veliki osebni izziv približal na simpatičen način. To je velika umetnost,« pa je povedal Sašo Avsenik.

»Navdušil me je z duhovitostjo, iskrenostjo in sproščenostjo. Z Mišo, ki je ena in edina dama slovenske televizije, sta bila popoln tandem in priznati moram, da sem se nasmejala kot že dolgo ne,« se branja trenutno najbolj vroče knjige veseli Alenka Godec. Medtem so se v množici navdušenih ljubiteljev dobrih zgodb zaslišale besede: »Na to predstavitev knjige je prišla vsa Slovenija!« To ni daleč od resnice.

Navdušenja ni skrivala niti izjemna pevka Maja Keuc.

Tomaž s Petro Škarja iz založbe 5KA