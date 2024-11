Vsak na svoji strani meje

Drugi del trilogije Nezmožni umreti v režiji Janusza Kice sodi med večje projekte Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica. Predstava v slovenskem in italijanskem jeziku s prevodi v nadnapisih obravnava obdobje 60. let minulega stoletja z mnogimi časovnimi preskoki v sodobnost. V ospredju predstave je družinska zgodba dveh bratov Slovencev – upodabljata ju Radoš Bolčina in Aleš Valič –, ki sta se v mladosti razšla in živita vsak na svoji strani slovensko-italijanske meje. Eden postane pomemben fašist, drugi pa partizanski komisar in pozneje partijski aparatčik.

Igralske kolege je v bodočo evropsko prestolnico kulture prišla podpret tudi igralka Vesna Slapar, sicer članica Prešernovega gledališča Kranj. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

»Delo temelji na tem, da smo vsi posamezniki z lastnimi pogledi na svet, stvarnost in zgodovino, in to je izvor konflikta. Sicer se zgodijo določene združitve, ki pa jih avtor takoj ironizira, in kar ostane, je odprto vprašanje, kje smo sedaj in kaj bo še prišlo,« je pred predstavo povedal režiser.

V njej poleg Valiča in Bolčine igrajo še italijanski igralec Roberto Materazzi, Urška Taufer, Vesna Pernarčič, Matic Valič, Lara Fortuna in Gorazd Jakomini. Projekt Nezmožni umreti je nastal v koprodukciji združenja Mittelfest iz Čedada in SNG Nova Gorica ter je njuno prvo tovrstno sodelovanje. Prvi del trilogije je bil postavljen v Teatru Verdi v Gorici, tretji del pa bo tam septembra 2025. Projekt bo vključeval tudi radijske igre v slovenščini in italijanščini. Vsa besedila bodo izšla tudi v knjižni obliki.

Vesna Pernarčič je s kolegi iz novogoriškega teatra nazdravila uspešni premieri.

Matic Valič si je oder tokrat delil z očetom Alešem. Odlično se razumeta in skupaj snujeta gledališke projekte.