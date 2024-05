Blondinka s Harvarda se vrača

Lanski poletni hit Barbie je svet pobarval rožnato. A obsedenost z rožnato barvo in svetlimi kodri ter zavedanje, da lahko ženska za seksi zunanjost skriva kot britev oster um, ni odkritje komaj lanske barbimanije. To nam je namreč že pred skoraj četrt stoletja pokazala prikupna lepotna princeska Elle Woods z brezhibnimi naravnimi svetlimi kodri, ki se ni mogla prenasititi rožnate barve. Bilo je namreč že precej davnega leta 2001, ko je v kinematografe prihrumela uspešnica Blondinka s Harvarda, ki je razblinila stereotipe o lepih, a butastih blondinkah ter je njeno glavno junakinjo Reese Witherspoon izstrelila med ljubljenke Hollywooda.

Rožnata oblačila in čivava so bili Ellin zaščitni znak. FOTO: Profimedia

»Vloga življenja,« je o svojem liku dejala oskarjevka, ki je v rožnata oblačilca ljubke Elle skočila še v filmskem nadaljevanju dve leti pozneje. Zdaj, po več kot dvajsetletnem premoru, je Witherspoonova še v tretje oblekla rožnati kostim, v naročje dvignila Ellino zvesto čivavo Bruiserja (ta je bil vedno podobno modno ozaveščen kot njegova človeška lastnica) in radostno najavila, da se Elle vrača. Ne le pred gledalce, pač pa tudi v svojo preteklost.

»Dobila sem noro idejo, da bi svet verjetno želel poznati zgodbo Ellinega izvora. In zdaj se z Elle vračamo na njeno srednjo šolo! Preden je namreč postala najbolj slavna vegetarijanka, po horoskopu dvojčica, ki je diplomirala iz prava na harvardski univerzi, je bila namreč povsem običajna srednješolka. In to Elle boste zdaj spoznali.«

2001. se je svet prvič zaljubil v pametno blondinko.

Kot za vse druge se čas tudi za Reese ne vrti nazaj. Zato danes 48-letna zvezdnica ne bo ponovno upodobila svojega slavnega filmskega lika, ki ga bomo v formatu serije spremljali skozi njena srednješolska leta. Ne, zvezdnica je s svojo produkcijsko družbo Hello Sunshine k prihajajoči seriji pristopila v vlogi izvršne producentke. Igralska zasedba še ni znana, kot tudi ne datum premiere, se je pa pod zgodbo podpisala Laura Kittrell, ki bo z Reese sodelovala tudi v producentski vlogi.

Reese Witherspoon se bo pri seriji umaknila za kamero. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Pri filmski hiši Amazon MGM Studio, ki s serijo s preprostim naslovom Elle prihajajo na pretočno platformo Amazon Prime, so nad svojim novim projektom navdušeni. Prvi mož filmskega studia Vernon Sanders je Elle označil za enega »največkrat citiranih, ikonskih in priljubljenih likov«, ki so kadar koli prišli iz hollywoodskega ustroja. Dodal pa je še, da bodo serijo na omenjeni pretočni platformi premierno predvajali v več kot 240 državah in ozemljih.