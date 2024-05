Popoln šok v Denverju: Jokić in druščina zapravili ogromno prednost

Košarkarji Minnesote Timberwolves so ponoči v odločilni sedmi tekmi drugega kroga končnice zahodne konference v severnoameriški ligi NBA v Denverju premagali Nuggets z 98:90 in se s 4:3 v zmagah uvrstili v konferenčni finale. Na vzhodu so v sedmi tekmi slavili Indiana Pacers, ki so v gosteh s 130:109 odpravili New York Knicks.

Po sedmih tekmah ugnali aktualne prvake lige

Minnesota je v konferenčnem polfinalu zahodne konference po sedmih tekmah ugnala aktualne prvake lige. Timberwolves so se tokrat vrnili po zaostanku 20 točk in se bodo v finalu zahoda pomerili z Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki so pred tem s 4:2 v zmagah odpravili Oklahomo City Thunder. Karl-Anthony Towns je za Minnesoto dosegel 23 točk in pobral 12 skokov, 23 točk je vpisal tudi Jaden McDaniels, Anthony Edwards pa je po težavnem začetku tekme na koncu le zbral 16 točk, osem skokov in sedem podaj. Edwards, ki je 12 svojih točk dosegel v drugem polčasu, je dejal, da mu je trener Chris Finch dejal, naj igra hitreje.

»Skozi celotno tekmo smo bili mirni. Samo borili smo se in borili. Towns je nocoj igral spektakularno. Danes nas je popeljal do zmage,« je po tekmi dejal Edwards. Volkovi so ob polčasu zaostajali za 15 točk in jim je v nadaljevanju uspel največji preobrat v odločilni, sedmi tekmi končnice v zgodovini lige NBA. Nobena ekipa pred tem se namreč na sedmi tekmi ni vrnila po zaostanku več kot 11 točk ob polčasu. »To je poseben trenutek. To je prekleto dobra ekipa z najboljšim igralcem na planetu. Serija je bila divja, ta tekma pa je bila le odtenek celotne serije,« je povedal glavni trener Timberwolves Finch.

Pri Denverju sta ogromno dela opravila Jamal Murray in Nikola Jokić, a sta tokrat imela premalo pomoči soigralcev. Murray je vpisal 35 točk, medtem ko je najkoristnejši igralec lige Jokić dosegel 34 točk, 19 skokov in sedem podaj. Oba sta po tekmi dejala, da so zlata zrna tokrat preveč grešila.

Minnesota je sicer polfinalno serijo zahoda začela z vodstvom 2:0, a se je Denver vrnil in nato prišel do prve domače zmage v seriji za vodstvo s 3:2. Volkovi so nato Nuggets visoko nadigrali v šesti tekmi za izenačenje, več zbranosti pa pokazali tudi tokrat.

Pacersi v sedmi tekmi visoko nadigrali kratkohlačnike

V finalu vzhodne konference se bo Indiana merila s prvopostavljeno ekipo Boston Celtics. Pacers so tokrat v Madison Sqaure Gradnu v New Yorku postavili rekord končnice lige, saj so zadeli 67,1 odstotka svojih metov, zadeli so 53 metov od 79 poskusov iz igre.

Tyrese Haliburton je dosegel 26 točk, Pascal Siakam in Andrew Nembhard sta jih dodala vsak po 20. Sicer pa je šest igralcev Indiane doseglo dvomestno število točk. Pri New Yorku je Donte DiVincenzo zadel devet metov za tri točke in vpisal 39 točk. Jalen Brunson je dosegel 17 točk in devet podaj, preden je na začetku zadnje četrtine zapustil igrišče zaradi zloma leve roke.

Pacers so do prve gostujoče zmage v seriji prišli z osupljivim napadom v prvem polčasu, ko so zadeli 29 metov od 38 poskusov iz igre oz. so metali kar 76,3 odstotka natančno. Knicks so zaostanek 15 točk ob polčasu znižali na šest v tretji četrtini, a je imela Indiana dovolj odgovorov za New York ob koncu obračuna. »Na splošno je to bila odlična tekma, od začetka do konca. V celotni seriji nismo zmagali v gosteh, preprosto smo tokrat našli način,« je po zmagi dejal Haliburton.