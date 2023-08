Gorana Dragića smo lahko srečevali v Ljubljani: namignil je, kje ga lahko odslej

Nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je preživel čudovite poletne tedne v družbi svojih športnih kolegov, prijateljev in družine. Oboževalci so našega zlatega kapetana opazili že v začetku julija med sprehodi in vožnjo s kolesom po prestolnici, kjer živijo njegov brat Zoran z družino, oče Marinko in mama Mojca. Čeprav je za Dragićem naporno leto, pa med obiskom domovine ni le počival, med drugim se je z velikim veseljem udeležil svoje tradicionalne košarkarske šole, v kateri se pilijo mladi talenti, oboževalci pa so ga v središču prestolnice celo srečali v družbi skrivnostne lepotice. Ali gre zgolj za prijateljico ali žensko, ki je morebiti omrežila srce našega košarkarja, ni znano, je pa Goran pred dnevi že odpotoval čez lužo in se vrnil v Ameriko.

Čedalje glasnejše so tudi govorice, da naj bi si Goran, ki je minulo sezono končal pri ekipi iz Milwaukeeja, želel vrniti v Miami. »Doma,« je naš košarkar zapisal na instagram ob fotografiji domačega bazena, ki ga obkrožajo palme, in tako spletnim prijateljem sporočil, da je varno prispel v mesto, kjer je dolga leta živel z nekdanjo ženo Majo in njunima otrokoma, sinom Mateom in hčerko Victorio. Ali to pomeni, da bo nekdanji kapetan slovenske reprezentance znova zaigral za Miami Heat, ni znano, je pa Dragić nedavno dejal, da si želi tudi po koncu profesionalne kariere ostati v ligi NBA, kjer se mu kot izkušenemu košarkarju ponujajo številne možnosti.

Goran Dragić je razkril, da je v Miamiju. FOTO: instagram

»V Miamiju sem doma, tam sta oba moja otroka in tja hodita v šolo. Vse se izide,« si naš kapetan svoje zadnje leto na parketu želi preživeti v klubu, kjer je igral kar sedem let. O vrnitvi v Slovenijo ne razmišlja, čeprav se zaveda, da se njegova bogata kariera bliža koncu, saj si želi, da bi ne glede na vse ostal v bližini sina in hčerke, ki z mamo živita v ZDA.