Vrhunski glasbeniki na festivalu Pivo in cvetje poskrbeli za glasbeni ognjemet (FOTO)

Laško je tudi letos za štiri dni obstalo in se podredilo 59. festivalu Pivo in cvetje, ki se je včeraj zaključil s tradicionalno povorko, na čelu katere je vedno Laška pihalna godba ter okoli 70 mažoretk – od najmlajših v cici kategoriji do seniork. Mnogi so tudi letos v prvi vrsti prišli v Laško zaradi glasbe, saj so nastopili nekateri vrhunski posamezniki in skupine. Daleč največ jih je pod oder pritegnila Nina Pušlar, ki je z ekipo plesalk, back vokalistk in glasbenikov pričarala koncert, podoben tistemu v Stožicah. Da je njen šov primerljiv s tistimi, ki jih prirejajo svetovne glasbene zvezde, se je strinjal prenekateri obiskovalec.

Na koncertu Nine Pušler se je trlo obiskovalcev. FOTO: Mediaspeed

Marko Vozelj in Mojstri FOTO: Mojca Marot

Nič manj niso obiskovalcev razvneli številni drugi, saj jih je v festivalskih večerih na dveh odrih nastopilo več kot sto. Kljub temu pa organizatorjem letos ni uspelo pritegniti množice obiskovalcev, kakršnih so bili domačini vajeni prejšnja leta.

»Pivo in cvetje je bila najbolj množično obiskana prireditev 15 do 20 let nazaj. Takrat se v soboto okoli 22. ure nisi mogel prebiti čez glavni most ob Savinji. Res je, da je takrat veliko obiskovalcev pritegnil ognjemet, ki ga zadnja leta ni. In prav je tako, da ne bo pomote. Ni pa prav, da je cena vstopnic letos tako poskočila. Da se razumemo, se strinjam, da se plača vstopnina, saj glasbeniki in še marsikaj drugega organizatorje veliko stanejo. A cena 32 evrov na za en dan je pretirana, ob dejstvu, da sem prihajajo cele družine in druščine prijateljev. K temu je namreč treba prišteti še parkirnino, hrano in kakšen kozarec piva,« nam je dejal domačin Tone.

Nekaterim je teknil – laški pjes. FOTO: Mojca Marot

No, pa na zdravje! FOTO: Mediaspeed

Organizatorji so morali letos priznati, da je bil obisk manjši. Po njihovem tudi na račun spremljanja uspehov naših športnikov v preteklih tednih, od nogometašev do odbojkarjev in rokometašev, kar je mnoge veliko stalo. Nekatere je doma zadržala vročina, tudi nevihte v nekaterih krajih. Ena nevihtna celica se je v petek popoldan pojavila tudi nad Laškim, a to na večerni obisk ni vplivalo.

Bobnarska skupina in Godba Laško FOTO: Boris Vrabec

Zanimivo je bilo opazovati otvoritveno slovesnost, na kateri je prvič v vlogi glavne direktorice Pivovarne Laško pipico v sod zabila Marta Bulhak. Po pozdravnih nagovorih še drugih gostov se je začelo vsesplošno štiridnevno slavje. Za živahen vrvež po mestnih ulicah so skrbeli člani laške godbe na pihala z bobnarsko skupino in mažoretkami, občinsko dvorišče pa je bilo, tako kot že lani, rezervirano za člane domačih kulturnih društev, ki so prikazovali različne šege, običaje in navade. Zaplesale so folklorne skupine, godci so godli, pevci pa peli. Tu so kranceljpintarice izdelovale tudi rožice iz krep papirja in pletle venčke iz bršljana.

Kranceljpintarice in Mitja Moskotevc FOTO: Mojca Marot

Tisti, ki so vstopili skozi vrata Muzeja Laško, si še vedno lahko ogledajo razstavo z nekoliko nenavadnim naslovom Pivo in Cvetje 63-64-24-25, ki odstira pogled v zgodovino, na začetek festivala v letih 63/64 ter primerjavo z letos ter pričakovanji prihodnje leto, ko bo Pivo in cvetje slavilo 60 let, pivovarna pa 200 let varjenja piva.