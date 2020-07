Vremenarka razkrila, kakšna je v resnici Petra Kerčmar

Simpatična voditeljica vremena na Pop TVje pred kratkim delila zapis, ki razkriva, kakšna sodelavka in prijateljica je dolgoletna voditeljica poročil. O svetlolasi voditeljici lahko le redko beremo v rumenih medijih, tudi na družbenih omrežjih se ne pojavlja pogosto. Edino znano dejstvo o njej je, da je bila v zvezi z, s katerim imata tudi sina. Po koncu te zveze pa je njeno življenje zavito v tančico skrivnosti.Veliko lepih besed pa je v zadnjem zapisu našla Jana in kolegico več kot pohvalila na instagramu. Razkrila je kaj pri Petri najbolj ceni in kako sta se spoznali. Takole je zapisala (nelektorirano):Kar nekaj časa je trajalo, da sm ujela še četrti popov as. No, asico. Petro Krčmar. Ko sem prišla delat na Pop je bilo prvo srečanje z njo eno najbolj prijetnih in toplih. Petra je modelka. Sproščena, temperamentna in zelo direktna. Lahko je najbolj resna in zabavna hkrati. Karizmatična voditeljica, ki je po moje v srcu predvsem neumorna in zagnana novinarka z željo uloviti in razkriti dobro zgodbo.​Nemalokrat jo vprašam za kakšno mnenje ali morebitni razplet in njen scenarij je bil do zdaj vedno pravi. Dobra je, vam povem. Strastno govori o tem kaj pripravlja za oddajo ali koga bo tokrat gostila. Všeč so mi njeni suvereni nastopi in odločna drža, ki ne kloni pod nobenim pritiskom, nazivom ali imenom. Go Petra! Bila je ena tistih, ki je imela čast delati s pokojnim Matjažem Tankom. Petra je ženska močnih barv, trdnih stališč in visokih temperatur. Obožuje poletje, svojega sina, prijatelje in je srce vsake prave zabave.Carica.