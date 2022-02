Vremenarka ob petkih posebno poskočna

Niti zgodnje ure napovedovalki vremena Ajdi Mlakar ne izbrišejo nasmeha z obraza, kar lahko opazijo tudi gledalci oddaje Jutro na Planetu, ki je na sporedu že ob 7. uri. Na male zaslone se je vrnila po krajšem premoru od kamer, a to je tako kot voziti kolo, pravi, ko znaš enkrat, vedno znaš. Ajda si začetka dneva ne zna predstavljati brez smeha in plesa, saj je nekoč trenirala balet, vsi mehki in elegantni gibi pa ji prav pridejo še danes in jih upošteva tudi pri napovedovanju vremena.

Ne uporabljajte vremena za izgovor, ker ni nič krivo.

»To je prava vremenska koreografija, ki se glede na vreme vsak dan malce spremeni. Včasih malo manj poskočna, drugič malo bolj,« je še dodala Ajda in se pošalila: »Ob petkih sem še posebno poskočna, ponedeljki so pa malo bolj stacionarni.«

Razkrila je še, da med napovedovanjem tudi ona stori kakšno napako, ki je pogosto posledica globine studia. »Te naši gledalci ne vidite. Če jaz iz svoje primarne pozicije pokažem na osrednjo Slovenijo, boste vi na televiziji verjetno videli Koroško. Tako da je treba malce proučiti svoje premikanje po studiu, ampak tudi tu velja, da vaja dela mojstra, če mojster dela vajo,« je še pojasnila. Poleg televizije je posebna strast voditeljice tudi radio. Ampak ne glede na to se na Planetu počuti kot doma.

Poleg televizije je njena posebna strast tudi radio. FOTO: INSTAGRAM

»Skodelico že imam, samo še copate si prinesem,« je malce za šalo, malce zares dodala Ajda in ponudila tudi zelo uporaben nasvet: »Ne uporabljajte vremena za izgovor, ker ni nič krivo.«