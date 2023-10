Vplivnica in tenisač prodajata stanovanje v Šiški: zanj hočeta slabih 600 tisoč evrov

Spletna vplivnica Vanesa Rola in tenisač Blaž Rola obračata nov list v svojem življenju. Po nekaj letih življenja v stanovanju v ljubljanskih Celovških dvorih sta se odločila, da stanovanje, ki je veliko nekaj več kot sto kvadratnih metrov, prodata.

Na spletni strani nepremičninske agencije smo zasledili fotografije njunega luksuzno opremljenega stanovanja, v katerega opremljanje je Vanesa vložila veliko truda. V oglasu piše, da je bilo štirisobno stanovanje prenovljeno pred tremi leti. Je v dveh etažah in ima kar 79 kvadratnih metrov zunanjih površin.

»V prvem, od dveh nadstropij, ima osrednji prostor s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo, ki imajo izhod na sončen jugovzhodni balkon s pogledom na Ljubljanski grad. Poleg tega sta v tem nadstropju še dve otroški sobi, ki imata izhod na severozahodni balkon in pogled na Šmarno goro, ter kopalnicam,« so zapisali in dodali, da je glavna spalnica v drugem nadstropju. Stanovanje ima še teraso in balkon s pogledom proti Šmarni gori.

Zakonca Rola stanovanje prodajata z vso opremo, zanj pa želita iztržiti nekaj manj kot 600.000 evrov, natančneje 598.000 evrov. Stanovanje je bilo sicer zgrajeno leta 2009 in se nahaja v sklopu Celovških dvorov. Slaba banka je leta 2016 ceno za kvadratni meter - skupaj s parkirišči, shrambami, terasami - postavila pri 1400 in jo raztegnila do 2100 evrov.

Zakonca sta na družabnih omrežjih razkrila, da se bosta iz stanovanja v centru mesta preselila na periferijo, kjer sta kupila še nedokončano hišo. »Sva zapila, proslavila, par solz potočila in velike plane za prihodnost naredila.«