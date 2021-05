Voditeljica utišana, a le začasno

S Tanjo Vidic Goršak (levo) se pripravljata na nove izzive in projekte.

Barbara Pirh se je poslovila od poslušalcev radia Fantasy. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Radijski mikrofon, ki je moja največja ljubezen in strast že skoraj pol življenja, bo za zdaj potisnjen na stran.

je od nekdaj zaljubljena v mikrofone, tiste radijske, pa tudi odrske, je prav tako navdušena športnica, maratonka in osebna trenerka. Je izjemno pozitivna, odločna in vedno v nizkem startu, da ušpiči katero neumnost ali pripravi dobro zabavo.A trenutno ji ni preveč do smeha, saj se je nedavno poslovila od poslušalcev Radia Fantasy, na katerem je ob ponedeljkih vodila oddajo Od desetih do dveh. Pretekli ponedeljek je bil zato zanjo eden tistih z grenkim priokusom. »Ponedeljek je, ura nekaj čez 10., a žal brez rdeče lučke z znakom 'on air' (v živo, op. p.). Radijski mikrofon, ki je moja največja ljubezen in strast že skoraj pol življenja, bo za zdaj potisnjen na stran. Ko bo izziv dovolj velik in bom z njim spet lahko rasla, se razvijala, se zagotovo vrnem pred radijski mikrofon. Preveč dobrih idej je ostalo v predalu, da ne bi prišle do občinstva. Ko jih bo nekdo razumel in spoštoval, bodo zagotovo prišle do ušes in tudi oči mojih zvestih poslušalcev. A z vsakim koncem pride nov začetek. Zato se akcija nadaljuje, saj sem samo nekje drugje in v malo drugačni obliki,« je zapisala na svojem profilu na družabnem omrežju facebook.Kot nam je še razkrila, se je poslovila z grenkim priokusom in ne po lastni volji, saj je delo resnično opravljala s srcem in dušo. »Moj termin so žal ukinili in čas je za nove priložnosti in izzive, ki so pred menoj,« nam je zaupala. In še, da se bo zdaj bolj usmerila v športno novinarstvo ali piar. Od nekdaj je športnica po duši, ne le radijka, številni jo poznajo tudi kot osebno trenerko in organizatorko dogodkov.»Prevzemam tudi en klub, preusmerjam se na slovenske glasbenike, za katere ni posluha … Glede na to, da imam veliko kolegov, ki se ukvarjajo s tem, bodisi z zabavno bodisi narodno-zabavno glasbo, se mi zdi, da bi si še marsikdo zaslužil več pozornosti, kot je je trenutno deležen,« pravi Pirhova, ki ji je resnično žal za poslušalci, ki so jo radi poslušali.Njen zadnji gost v sklopu avtorske rubrike na radiu Fantasy je bil predsednik republike, sicer pa je gostila tudi veliko glasbenikov in športnikov. »Predvsem snemanja so bila velikokrat izjemno zanimiva, tudi zelo dolga, celo žurerska,« nam še zaupa Barbara, ki se namerava s, obe sta bili nekdaj del Veseljakove ekipe, lotiti novih projektov, tudi v slogu podcastov.»A ostajam odprta za radio in televizijo, ki sta moji veliki ljubezni. Toda le v ekipi, s katero lahko napredujem. V prihodnje torej načrtujem, da bom pripravila športne podcaste z znanimi športniki, se usmerila v športni in glasbeni piar, pripravo dogodkov, vse od koncertov do porok, ostajam tudi trenerka. Z veliko ljudmi sem doslej stkala prijateljske vezi, s številnimi smo postali pravi prijatelji, zato mi je marsikdo zaupal tudi zelo osebne stvari, ki pa jih seveda ne razkrivam,« nam še pove Barbara Pirh, ki je pripravljena na nove izzive.