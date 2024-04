Voditeljica Ana Tavčar in Marta Kos tarča Vodeba: »Ana, Ana, kaj bo s tabo ...«

Televizijska voditeljica Ana Tavčar je v studiu gostila Marto Kos, nekdanjo veleposlanico in ustanoviteljico združenja Ona ve. Pogovarjali sta se o zastopanosti žensk v medijih, kar pa je razjezilo Romana Vodeba, publicista, magistra sociologije kulture in kinezioloških znanosti, samooklicanega psihoanalitika, ki izhaja iz freudovskega koncepta, deklariranega antifeminista in konservativnega levičarja, kot se nam je predstavil.

Tavčarjeva in Kosova sta govorili o slabi zastopanosti žensk v medijih. Kosova je dejala, da je okoli 70 odstotkov virov informacij moških oziroma da medijski prostor oblikujejo moški sogovorniki, čeprav imamo v Sloveniji veliko strokovnjakinj.

»Naša družba je utemeljena na globokih patriarhalnih vzorcih in miselnosti, da so moški pomembnejši ter nas bodo izpeljali iz krize. /.../ Ženske pa, da se ukvarjajo s temami, ki niso tako zelo pomembne za družbo,« je dejala Kosova in dodala, da javnost ženske, ki stopijo pred kamero, pogosto presoja po vizualnosti, zato je tudi težje dobiti žensko za gostjo v medijih.

Kosova je dejala, da se ne bo nič zgodilo po naravni poti, da bo žensk na vodilnih položajih več, zato je tej temi treba posvečati več pozornosti. »Ne gre le za spol, temveč tudi znanje, in tudi ženske ga imamo,« sta zaključili sogovornici v oddaji na javni televiziji.

Kaj je Vodeba zmotilo?

Po koncu oddaje se je na družbenem omrežju X oglasil Vodeb, ki je zapisal: »Ana, Ana, kaj bo s tabo – nisi več za nobeno rabo. Kakšne enoumne neumnosti sta to govorili?!«

Razvpiti komentator Vodeb je brez dlake na jeziku, zaradi svojih žaljivih zapisov pa je v preteklosti že prejel globo od predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič.

Roman Vodeb. FOTO: Osebni Arhiv

Kaj ga je tokrat zmotilo pri pogovoru na televizijski oddaji, da je uporabil žaljivi zapis za voditeljico? Takole nam je odgovoril:

»Moj čivk, ob katerega sem prilepil še povezavo na pogovor Ane Tavčar z Marto Kos, je bil malce sarkastično-satiričen, vendar tehtno koncipiran. Kot deklarirani antifeminist vem, kakšne družbeno škodljive nebuloze trosi združenje Ona ve, ko se javno zavzema, da imperativ 'ljubezni do spoznanja' povozi s simptomatsko in povsem spodletelo feministično fantazmo o enakosti spolov.

Spola namreč absolutno nista enaka in tudi številne dikcije o enakopravnosti moških in žensk so za lase privlečene in se v resnici nelegitimno zlorabljajo. Kot pisec dveh knjig – O spolu (2011) in Prvi spol (2019) – natančno vem, zakaj in v čem sta spola, in to (samo) dva, medsebojno radikalno različna.

Psihoanalitično rečeno: moški je zaradi narave kastracijskega kompleksa, ki se zgodi v falični fazi (v času Ojdipa), s svojimi identitetnimi naprezanji bistveno bolj prodoren in bahav od žensk in je tudi bolj »vrinjajoč«, tudi v znanosti oziroma v teoriji – njegove »penetrirajoče« genitalije so aktivne, ženske pa pasivne, kot bi rekel Freud.

Zato lahko moški v povprečju bistveno bolj kot ženske »unovčijo« oz. pokažejo svoje znanje, svojo pamet in so zato bolj prodorni, celo bahavi kot ženske.

Ženske pa so, če so normalne, z afiniteto materinske, družinske in telesno narcistične – beri: same sebi so všeč, če so lepe. Moški pa s(m)o po tej plati radikalno drugačni.

In povsem logično in pričakovano je, da so moški, kot poznavalci številnih aktualnih problematik, bistveno boljši in prodornejši sogovorniki – in tudi več jih je – kot ženske.

Splošno rečeno: moški 90 odstotkov dnevnega časa posveti svoji »boljšosti« oziroma tekmovalnosti na področju, kjer se samoaktualizacijsko »baha«, petelini, kaže mišice. Ženska pa – če je normalna, in večina žensk je normalnih(!) – pretežni del dneva razmišlja o svojih otrocih, materinstvu, družini – o svoji profesionalni karieri pa niti ne.

Razlike med spoloma so torej logične, pričakovane in smiselne. In absurdno je, da se na umeten, torej ideološki, način – zaradi militantnega feminizma – zaradi promila zafrustriranih žensk, da ne rečem »moškinj« – daje spol pred »ljubezen do resnice« oziroma do spoznanja, v čemer so moški v povprečju absolutno boljši in suverenejši kot ženske. Naciji, ki ne upošteva tovrstne razlike med spoloma, se slabo piše.

Ana Tavčar je bila nekoč ženstvena Ženska z veliko pisano. Trohice feminizma ni bilo zaslediti v njej. V intervjuju z Marto Kos pa je bila povsem profeministična. Moje izkušnje z njo, ki sem jih imel kot njen sogovornik pred 15 leti, so bile zelo pozitivne. Se pa spomnim njene dikcije, ki se je takrat glasila nekako takole: »A je še kdo, ki bi tako govoril kot vi?! Ker vas ne smem(o) več gostiti!« Očitno jo je leva struja na televiziji sedaj tako preplašila, da se je 'predala', in posledično ohranila svojo službo, svojo oddajo. Mnogi so dobili odpoved, ker so v svojih ideoloških pogledih bolj konservativni, kot bi smeli biti, glede na diktat 'Svobode'«.

Ana Tavčar je za Slovenske novice dejala, da Vodebove izjave ne bo komentirala, zapisala pa je: »Verjamem v znanje in moč žensk«.