Voditelj Klemen Bučan brez vednosti partnerice preimenoval sina

Na malih zaslonih je zaživel težko pričakovani kviz Leta štejejo, v katerem se je kot voditelj odlično znašel radijski voditelj in stand up komik Klemen Bučan. Ko ni zaprt v studiu, je predan partner in oče triletnemu Kasperju. Njegov sinček ima nenavadno ime, Klemen pa je priznal, da je zgodba, kako je njegov prvorojenec dobil ime, izjemno zanimiva.

Klemen in Lejla sta se prvorojenca razveselila 7. decembra 2018. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Ime Kasper mu sprva ni bilo všeč, zato sta v začetku decembra 2018, ko se je deček rodil, zanj izbrala ime Tristan. No, vsaj za nekaj dni. Novopečeni oče je namreč Tristana ​kmalu po rojstvu preimenoval v Kasperja, čeprav mu to ime nikakor ni šlo v uho. »V šoli me je tepel Gašper in Kasper se mi sliši kot Gašper. Jaz sem bil sprva za Tristana, in ko se je najin sin rodil, so nama ga prinesli. Rekli so, evo ga, Tristan. In ga pogledam, bil je majhen, čisto črn. Imel je črne lase, črne oči. Gledal sem ga in res ni bil videti kot Tristan. Videti je bil kot Kasper,« je priznal voditelj. Zato se je v hipu odločil, da sina preimenuje.

Moja draga v resnici sploh ni vedela, kako je njenemu otroku ime.

»Moja draga sploh ni vedela, mislila je, da mu je še vedno ime Tristan. V resnici pa sploh ni vedela, kako je njenemu otroku ime. Jaz sem ga preimenoval brez njene vednosti. V register so otroka najprej vpisali kot Tristan, jaz pa sem šel že po enem tednu na upravno enoto, da so mu spremenili ime,« je priznal simpatični voditelj, ki mu zabavnih anekdot nikoli ne zmanjka, in to dokazuje tudi v novi oddaji Leta štejejo.