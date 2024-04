Vinska kraljica in kralj bosta zibala

Dejstvo, da ljubezen ne pozna meja, niti razdalj, se pogosto potrjuje v praksi. Odličen primer sta Maja Pečarič, vinska kraljica Slovenije za leto 2023, in Tilen Sedlak, prvi vinski kralj Jeruzalemsko-Ormoških goric, ki sta te dni objavila veselo novico, in sicer da bosta septembra zibala. Gorenjka in Prlek sta se marca lani prvič srečala na rezu Stare trte na Lentu v Mariboru in med njima se je zgodila ljubezen na prvi pogled.

Nedolgo zatem se je Maja preselila k Tilnu in zdaj, ko nista več aktivna vinska kraljica oziroma kralj, zasebno skupaj kraljujeta v Halozah, kjer pridelujeta vrhunsko žlahtno kapljico.

Kroni sta ju povezali in med njima se je rodila ljubezen na prvi pogled.

Preplet dveh svetov

Maja, ki prihaja iz Gorenjske, je vse življenje tesno povezana z vinogradi v Beli krajini. Januarja 2023 je na Pomurskem sejmu dobila krono, lento in naziv 26. vinske kraljice Slovenije, njena glavna naloga pa je bilo zastopanje vseh treh slovenskih vinorodnih dežel – Podravja, Posavja in Primorske –, poleg tega pa predstavljanje slovenskih vin, vinogradništva, turizma in kulturne dediščine. Za svoje vino je izbrala polsuho vino rose z zaščitenim geografskim poreklom, letnik 2022, iz vinorodnega okoliša Bela krajina, lastna trgatev in polnitev Vinske kleti Pečarič-Meginc.

Na izboru je morala pokazati veliko znanja o trtah, vinogradih, zemlji, običajih. Tilen je poklicno pot začel kot zdravstveni tehnik, nato pa je pred leti kupil hiško v Halozah, se prijavil na izbor za kralja in se lotil vinarske kariere. Najboljše stvari v življenju se zgodijo, ko jih najmanj pričakuješ in ko se jim nehaš upirati. Nisem mogel dovoliti, da ob hiški v Halozah ne bi bilo vinograda. Bil je sicer star vinograd, v katerem pa je bila obdelava zelo težka. Ko smo naredili ročne terase, se mi ni niti sanjalo, da bo to postalo moj način življenja,« pravi mladi vinar. Tilen sicer s starši obdeluje večje površine vinogradov v Hermancih v občini Ormož in v Halozah na Velikem Vrhu pri Cirkulanah. Opaža, da sta to dva različna svetova, hkrati pa podobna, kot on in Maja.

Septembra bosta prvič postala oče in mati.

Jesen bo pestra

»V Hermancih so tla peščena, lege pa sončne, odlične za pridelovanje zdravega grozdja, haloška mineralno-kamnita tla z ugodno talno klimo in gričevnato lego pa tako ali tako spadajo med pet odstotkov najboljših leg za rast vinske trte na svetu. In ko to nekako združiš, ugotoviš vzajemno povezavo, ki ne sme biti ločnica, temveč skupna pot,« razloži prvi vinski kralj Jeruzalemsko-Ormoških goric, ob tem pa potegne vzporednice med trto in življenjem: »Več pozornosti posvetiš trti, lepše bo rodila. Trta nas uči vsega o življenju. Če se ukvarjaš z drugimi stvarmi, trta hitro pokaže znake zanemarjenosti.« S tem se strinja tudi njegova Maja, ki pravi: »Treba je prisluhniti naravi, saj ona narekuje, kaj in kako. Mi smo odvisni od nje, ne ona od nas.« Lanska vinska kraljica in prvi vinski kralj Jeruzalemsko-Ormoških goric, ki ju je povezala krona, svojo monarhijo gradita v Halozah in se veselita jeseni, ko se jima bo pridružil kraljevič ali kraljična.