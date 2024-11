Veliko zadovoljstvo v šovu Slovenija ima talent: znana sta še dva finalista

Nocoj je bila na POP TV druga polfinalna oddaja šova Slovenija ima talent, v kateri smo videli pet nastopov. Nastopili so pevka Natalija Jovanovič, harmonikarski duet Duo Zemljotres, ki ga sestavljata Karlo Budan in Tilen Cupin, Tandem brez izgovorov, ki ga tvorita Peter Flegar in njegov kužek Oskar, plesalci plesne skupine Celestial in pevec Manuel Perhavec.

V prvi polfinalni oddaji sta si napredovanje v finale izborila Eva Brumen Košar in Tilen Grašič.

Največ glasov s strani gledalcev sta dobila člana harmonikarskega dueta Duo Zemljotres, ki sta se s tem neposredno uvrstila v veliki finale. Gledalce sta prepričala z energičnim nastopom. Naslednja po glasovih sta bila plesna skupina Celestial in Manuel Perhavec. O tem, kdo izmed njiju bo šel v finale, so odločali žiranti. Marjetka Vovk, Lado Bizovičar in Andrej Škufca so dali glas Manuelu, Ana Klašnja pa je svojega namenila plesni skupini. S tremi glasovi žirantov se je tako v finale uvrstil Manuel.

V velikem finalu bomo videli deset točk. Kdo bodo ostali finalisti, bomo izvedeli v treh prihodnjih polfinalnih oddajah.