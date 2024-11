Znana sta prva letošnja finalista šova Slovenija ima talent

V nocojšnji prvi polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent so nastopili čarodej Luka Malenšek, pevki Tina Bolko in Eva Brumen Košar, kantavtor Martin Gomboc ter plesalec Tilen Grašič. Največ glasov od gledalcev je prejela pevka Eva, ki se je tako neposredno uvrstila v veliki finale.

Izenačeno po glasovih žirantov

Naslednja po glasovih sta bila Tilen in Martin in med njima so žiranti izbirali naslednjega finalista. Marjetka Vovk in Lado Bizovičar sta dala glas Martinu, Andrej Škufca in Ana Klašnja pa Tilnu. Ker je bilo po glasovih žirantov neodločeno, so ponovno gledali glasove občinstva. Teh je zbral več Tilen in se uvrstil v finale.

Pevka Ana je v oddaji ponovno pokazala, da premore veliko talenta. Zapela je Avsenikovo Slovenija, od kod lepote tvoje. Tudi Tilen se je zelo izkazal z dobesedno vrtoglavo plesno točko.

V naslednjih polfinalnih oddajah, ki bodo na POP TV, bomo videli še dvajset nastopov, v velikem finalu pa deset.