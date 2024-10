Veliki praznik štajerske prestolnice (FOTO)

Dan Maribora mesto aktivno praznuje šele od leta 2021, a so ga prvič v pisani obliki uradno omenili leta 1164. Ob svojem 860. rojstnem dnevu je štajerska prestolnica tudi tokrat na veliko praznovala, in sicer tri dni zapovrstjo in za veliki zaključek še na okoliških gričih, ki obdajajo mesto ob Dravi. Najbolj obljudeni sta bili tradicionalni oziroma vsakdanji destinaciji, torej Piramida in Trikotna jasa na Pohorju. Tja se je odpravilo več tisoč obiskovalcev z naglavnimi lučkami, ki so si ogledali koncerte Emkeja, Leopolda I. ter Hauptmana (Piramida) oziroma skupino Karneval band (Trikotna jasa).

Polkaholiki so priredili pravo malo veselico na posestvu Meranovo, na Vinski fontani na Vodolah pa so zbrane zabavali Til Čeh in Petelini, ki se jim je pridružil Damjan Murko. Na kamniški Panorami, novi destinaciji z najlepšim pogledom, pa je prepevala domačinka Daša z Bendom Za Užent.

Polkaholiki so posestvo Meranovo dvignili na noge.

»Obiskovalcem želimo približati pravi Maribor, zato so na prizoriščih zapovedane samo lokalne dobrote,« je poudaril mariborski župan Saša Arsenovič, ki je tudi tokrat obiskal prizorišča.

Nina Petrič in Doroteja Mauko iz Zavoda za turizem Maribor sta se stisnili s Tino Šmon, EYOF 2024. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Ani Grdadolnik se je na odru pridružila prvotna pevka Karneval banda Špela Novak, ki je bila na porodniškem dopustu.

Hauptman, Emkej in Leopold I. so trenutno najbolj vroči domači izvajalci.