Veličastni sprejem za Timija, prišlo tudi njegovo novo dekle (FOTO)

Slovenija je bila v času svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju zazrta v Planico in tamkajšnje dogajanje, kjer smo največ pričakovali od naših tekmovalk in tekmovalcev v smučarskih skokih. Pričakovanja so se uresničila in dobili smo svetovnega prvaka Timija Zajca.

Izkazal se je tudi kot natakar, pri čemer mu je pomagala njegova izbranka.

Skupaj z njim, Laniškom, Jelarjem in Kosom pa smo postali tudi ekipni svetovni prvaki. K temu gre dodati še bronasto medaljo na mešani ekipni tekmi na manjši skakalnici, kjer so poleg Timija, k temu uspehu svoje dodali še Anže Lanišek, Ema Klinec in Nika Križnar.

Za nameček je Timi z osvojenimi tremi medaljami postal najboljši smučarski skakalec tokratnega svetovnega prvenstva in četrti svetovni prvak v smučarskih skokih med Slovenci. S tem se je spisala sanjska zgodba naših fantov in deklet, ki bo z zlatimi črkami zapisana v zgodovino slovenskega zimskega športa in športa nasploh.

Počastili Timija in medalje

Po svetovnem prvenstvu so si tekmovalke in tekmovalci lahko malo oddahnili in svoje dosežke tudi proslavili v svojih domačih krajih, v svojih občinah in si nabrali nekaj novih moči za nadaljevanje sezone. Po vseh obveznostih si je v torek, 7. marca, zvečer, dva dni pred odhodom na skandinavsko skakalno turnejo, za sorodnike, sosede, prijatelje, vaščane in druge povabljene vzel čas tudi Timi ter se z njimi veselil sanjskih dosežkov z osvojenimi tremi medaljami. Domači in drugi so mu pripravili lep sprejem, tisti pravi in nadvse slovesni, ki bo namenjen širši javnosti, pa se bo zgodil konec tekmovalne sezone, v ponedeljek, 3. aprila, ob 15 uri.

Na sprejemu in druženju na dvorišču pred njegovo domačo hišo v Hramšah ni manjkalo čestitk in nagovorov, s katerimi so izražali veselje in zadovoljstvo nad njegovimi tokratnimi pa tudi minulimi dosežki. O slednjih lahko vsakdo, ki se ustavi pri skakalnici, bere na posebni plošči zraven skulpture.

Vsekakor bo ta seznam zdaj treba dopolniti z novimi dosežki, kot je dejal Timijev oče Boštjan Zajc, ki je verjel, da bo Timi v Planici stopil na najvišjo stopničko, če bodo to dopuščale vremenske razmere. »Timiju vseskozi zaupam in tudi on zaupa meni, tako da sem že pred prvenstvom nekako vedel, da bo tokrat s svojimi skoki posegel na sam vrh, saj je bil v izjemni formi in vsestransko motiviran. Napovedoval sem kar štiri medalje, a se žal na manjši skakalnici ni izšlo zaradi vremenskih razmer in čudnih odločitev. Je pa tekma na veliki skakalnici pokazala vse tisto, kar sem od Timija pričakoval in želel. Biti zraven na tekmah je povsem drugače kot jih spremljati na ekranu,« z zanosom pove Timijev oče Boštjan ter se spomni na trnovo pot, ki jo je Timi moral prehoditi po tistem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici 2020, ko so ga izključili iz reprezentance, ker se ni strinjal z delom takratnega trenerja Gorazda Bertonclja.

»Tisto, kar se je zgodilo takrat, se je očitno moralo zgoditi. Timi pa je dokazal, da je iz pravega testa. Morda bi lahko že prej dosegel to, kar je zdaj, saj je bil tega sposoben, a so se stvari obrnile proti njemu. Usoda se je z njim poigrala, a to ga je naredilo še močnejšega in ob novem trenerju Robertu Hrgoti, ki je zaupal vanj, je zdaj postal svetovni prvak.«

Ob zdravici tudi Planiška polka

Prijetno druženje s Timijem, ki so ga vseskozi bogatili glasba domačih glasbenikov ter kulinarične in pivske dobrote, je izkoristil tudi predsednik KS Galicija Peter Vipavc in mu skupaj z Jankom Kosom, županom občine Žalec, slovesno predal plaketo krajevne skupnosti.

»Zelo smo ponosni na Timija, vsaka medalja je velik dosežek, tudi četrto mesto in druge visoke uvrstitve veliko pomenijo, a ko igra himna, stopijo v moje oči solze ponosa in veselja. Tudi tokrat so mi zaradi našega junaka, našega Timija, ki ima za sabo tudi težke trenutke, a je s svojo zagnanostjo, vztrajnostjo, pogumom, predvsem pa z ljubeznijo in željo do smučarskih skokov postal to, kar je. Timi je v najboljših letih in izjemen talent, zato verjamem, da nas bo razveseljeval še v prihodnje,« je dejal župan Kos.

Nasmejan s svojimi tremi medaljami, v ozadju dedi Feliks Zajc

Na druženju se je ta večer razlegala tudi Planiška polka, ki so ji pritegnili udeleženci s Timijem na čelu. Kot vemo, je pesem nastala na besedilo Vere Šolinc, glasba in aranžma pa sta delo Bojana Lugariča, ki je skupaj s svojim ansamblom Slovenski zvoki, pri katerih je še predlani igral Timijev oče Boštjan, tudi ustvaril to skladbo. Pod planiškimi skakalnicami jo je skupaj z njimi zaigral tudi Timi, ki rad prime za harmoniko. Na tokratnem druženju pa se je izkazal za dobrega gostitelja in natakarja, pri čemer mu je pomagala njegova izbranka Nina, ki očitno dobro vpliva na njega in njegovo razpoloženje.

Timi je z veseljem odpiral penino, glede doseženega na tem svetovnem prvenstvu pa je dejal: »Bilo je super, nepozabno in čustveno, zlasti ko je meni v čast igrala slovenska himna in nato še vsem mojim sotekmovalcem po ekipni tekmi. Žal ne moremo v nedogled proslavljati, a sem zelo vesel, da sem lahko prišel domov. Res je super, bo pa za proslavljanje več časa po zaključku sezone.«