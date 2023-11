Veličastni spomin na generala (FOTO)

Državna proslava ob 105. obletnici Maistrovega dne oziroma ob 105. obletnici Maistrove akcije za severno slovensko mejo je bila v mariborskem SNG pod taktirko režiserke Mateje Kokol ena boljših zadnjih let. General Rudolf Maister je bil v proslavi predstavljen kot intimen posameznik, ki se ni le z ljubeznijo boril za našo domovino, temveč je skrbel tudi za bogato kulturno življenje. Zato je režiserka ob prebiranju njegovih besedil tisti čas prepletla s sedanjostjo.

Maistrov vnuk Borut Maister ne izpusti nobene slovesnosti v čast njegovemu dedku.

»Njegove besede so tako žive in močne, da so v moje misli priklicale vse današnje junake in junakinje, ki so se borili in se še vedno nesebično z ljubeznijo borijo na istem ozemlju,« je poudarila Kokolova. Na največjem mariborskem odru so nastopili Simfonični orkester SNG Maribor pod taktirko dirigenta Simona Krečiča, Akademski pevski zbor Maribor, sopranistki z odmevnima karierama v tujini Nika Gorič in Andreja Zidarič, tenorist Bogdan Stopar, pevka Karin Zemljič, raperja Leopold I. in Emkej ter Zoran Predin z bandom. Besedila so interpretirali dramski igralci Ksenija Mišič, Eva Stražar, Vladimir Vlaškalić, Nejc Ropret ter Matevž Biber.

V koreografiji Valentine Turcu sta nastopila baletna plesalca Sytze Jan Luske in Evgenija Koškina. Slavnostni govornik je bil Luka Mesec, ki je ob odsotnosti predsednika vlade, dr. Roberta Goloba, opravljal funkcijo premierja.