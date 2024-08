Vedeževalec Blaž razkril: Barbaro otipaval in brcnil s čevljem na koncertu Severine (FOTO)

Znani vedeževalec Blaž nam je opisal neprijeten dogodek, ki se je zgodil na koncertu Severine na Ptuju. Kot pravi, je globoko pretresel njegovo prijateljico Barbaro Drevenšek. Neznanec jo je med koncertom večkrat otipaval, kljub njenim jasnim zavrnitvam.

S čevljem jo je brcnil v obraz

Situacija je dosegla vrhunec, ko je eden izmed obiskovalcev dvignil tega moškega na ramena, ta pa je Barbaro z močnim udarcem s čevljem zadel v desno stran obraza. V šoku je poklicala svojo mamo, ne pa policije. Na žalost varnostniki niso bili v pomoč, eden izmed njih je celo izjavil: »Eh, ta ziher ni bil, tega jaz poznam, ta še muhe ne bi ubil.«

FOTO: Vedeževalec Blaž

Blaž še pravi, da Barbara ni bila sama, ob njej je bila tudi prijateljica, ki je napadalca okarala. Vseeno je incident pustil resne posledice, kot je razvidno tudi iz slik, kjer so vidne poškodbe, ki jih je dobila.

»Žal mi je, da me Barbara ni poslušala, saj sem ji že dva dni pred koncertom svetoval, naj ne gre, ker sem čutil nevarnost in nesrečo. Kljub mojim preteklim napovedim, ki so se večkrat uresničile, je menila, da bo vse v redu,« je povedal vedeževalec Blaž.

Z Barbaro k sreči vse v redu

Na srečo ni prišlo do pretresa možganov in njena mama je oskrbela njene rane, je pojasnil. Barbara je zdaj v redu, vendar se je iz tega dogodka naučila pomembno lekcijo, ki jo želi deliti z vsemi dekleti, ki obiskujejo koncerte: ob vsaki grožnji ali nevarnosti takoj pokličite policijo, saj nekateri varnostniki situacije morda ne bodo vzeli dovolj resno. Pomembno je tudi, da pridobite informacije o storilcu, da bo ta nosil posledice svojih dejanj.

Vedeževalec Blaž in Barbara Drevenšek. FOTO: Vedeževalec Blaž

Barbara Drevenšek. FOTO: Vedeževalec Blaž

Vedeževalec Blaž in Barbara Drevenšek. FOTO: Vedeževalec Blaž

Barbara kljub vsemu pravi, da bo še vedno obiskovala koncerte, vendar zagotovo ne več na Ptuju, nam je še zaupal vedeževalec Blaž.