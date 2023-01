Varčni Pahor v letaku videl akcijo in pohitel v trgovino: uganete kaj je kupil? (FOTO)

Nekdanji predsednik države Borut Pahor si je v letaku ogledal izdelek za čiščenje doma in opazil, da je celo v akciji. Pahor se je kar sam odpravil po nakupih in sreča je bila na njegovi strani. Izdelek je bil res prodajan po znižani ceni, zato je Pahor izkoristil popust:

»Zjutraj sem se zbudil dobro naspan in poln energije. Takoj se mi je zdelo, da bo to dan za akcijo. V poštnem nabiralniku me je čakala reklama za sesalnik v akciji. Točno to sem rabil. Zjutraj sem imel pravilen občutek. Danes je bil dan za akcijo.«