V Super paru težki trenutki: rekla mu je, da je budala, Eva se je tresla od strahu

Šov Super par je v polnem razmahu in v rajski hiši je vse več napetosti. Tudi zaradi izzivov, ki jih pripravljajo ustvarjali oddaje. Tokratnega so poimenovali pot do ljubezni.

Tokrat so z izzivom morale opraviti ženske. Pravila so bila naslednja: če pravilno odgovorijo na vprašanje, napredujejo, če ne, imajo možnost opraviti izziv, s katerim izbrišejo nepravilni odgovor, ali takoj odstopijo. Kakšni so bili izzivi? Za minuto stopiti v škatlo s ščurki, mišmi, črvi, kačo in podobno. In ne, nikakor ni bilo lahko.

Katastrofa Indire in Matica

Prvi odstop je bil precej hiter. Indira, ki je v paru z Maticem, je napačno odgovorila na vprašanje. Ponujeno ji je bilo, da noge potisne v škatlo z žužki, a je to zavrnila in odstopila od izziva. Ko je izvedela, da je njen partner stavil tisočak, ji to ni bilo prav, saj da je bil dogovor, da v primeru, ko gre za živali, stavita minimalno. »Glej, Matic, katastrofa, slabo si stavil in to je to,« je bila jasna. Kasneje je dodala: »Čeprav se zdaj mogoče zdi 'kaj zdaj delaš dramo iz tega', se meni zdi zelo pomembno, da se dogovora drživa.« Ni pomemben denar, ampak zaupanje med nama, je še dodala.

Borčejeva šala

Še ena, ki je odstopila od izziva, je Laura. »Ne grem not,« je vztrajala Laura, ki je skupaj z Borčetom, in zaključila z besedami: »Odstopam od izziva.« Potem pa nova težava. Ko so Borčeja vprašali, koliko je stavil, je dejal, da sedem tisočakov, saj je bil prepričan, da bo njegova spremljevalka stopila v čisto vsako škatlo brez težav. Njen prvi odziv na te besede je bil: »Budala.« Na koncu se je izkazalo, da se je le šalil in je stavil eno ničlo manj, kar je Lauro neizmerno razveselilo.

Tresla se je od strahu

Pogumna Eva je opravila s kar nekaj izzivi, Rale pa jo je s strani bodril. Stopiti je v škatlo h kači, tudi med ščurke. »Bilo je ogabno, taki masivni so.« Medtem ko je svoja stopala »namakala« v škatli, je vzklikala »o, fuj, o, fuj«, a premogla dovolj volje, da je izziv uspešno prestala. Morala je tudi med velike bele miši: »To mi je pa frka.« Rale jo je bodril, a Evo je treslo kot šibo na vodi. Zaradi nepravilnega odgovora na vprašanje je morala noge zariniti še med črve: »Največji problem je bil, ker jih je bilo tako veliko.« Z nogami jih je skušala umikati, a so nenehno gomazeli in polnili praznino. "Ko začutim, da lezejo po meni z vseh strani ..." je dejala, na koncu pa izziv uspešno prestala in tudi igro.

Brez težav so z izzivom opravile še Ajda (Luka), Katarina (Marko), Žanet (Timotej), ki je želela ščurke in miši vzeti v roke.

Pod stresom zaradi izločanja

Po seštevanju točk je bilo jasno, da sta na dnu lestvice Eva in Rale, voditelj pa je napovedal še, da jih prihodnji dan čaka nov izziv in izločanje – hiša bo ostala brez enega para.

Borče je zaradi vsega pod pritiskom: »Cel večer bom samo to razmišljal.« Zmage si želi, saj želi poplačati kredit: »Po drugi strani pa veš, kaj so moje sanje: da živim v hiši. Nočem neke vile in razkošje. Vsaj, da imamo kotiček za naju in otroka.« Laura o tem še ne želi razmišljati na glas in meni, da si je preveč vzel k srcu to in da je preveč čustven.

V stresu pa je tudi Katarina, ki ni vajena takšne tekmovalnosti, medtem ko je njen Marko jasen, da sta se zmenila, da se v đov prideta zabavati.