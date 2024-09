V MGL premiera drame norveškega pisatelja Arneja Lygreja

Igra govori o odnosih in se z dvojnostjo likov dotika digitalne kulture. Po besedah režiserke Anje Suša sta tako računalniški svet kot gledališče performativna prostora. Kot igra o medsebojnih odnosih se drama Čas za veselje ukvarja z vprašanji, kdo smo drug drugemu, kako dojemamo sebe in se vzpostavljamo v odnosih s svojimi bližnjimi. Govori o vsem, kar je v odnosih lepo in težko, pa naj gre za ljubezenska razmerja, družinske in prijateljske vezi ali zgolj naključna znanstva.

Jožica Avbelj in Nataša Tič Ralijan, ki je nastopila v predstavi. FOTO: mediaspeed.net

V zgodbi si želi ​Aksle izginiti ter zapustiti svoj dom, ljubimca in družino. Medtem ko se odpravlja, se ustavi ob pokopališču, kjer se ob klopi zvrsti množica njegovih znancev. V družbi soseda, noseče gospe, žalujoče vdove in Akslove družine se začnejo razkrivati njihove usode, zaradi česar ne more oditi. Igra v središče postavlja motiv razhoda in osamljenosti ter odgovarja na vprašanja o pripadnosti.

Igralec Timon Šturbej je na odru spremljal svojo Klaro Kuk, ki si je po premieri prislužila objem in poljub. FOTO: mediaspeed.net

Pestra igralska zasedba

Suša je ob premieri povedala, da igra intimne odnose prenese v širši kontekst sodobne zahodne družbe, kjer stopnja odtujenosti in osamljenosti še narašča. Po njenih besedah igra intimnih odnosov zajema družbo, ki je polna tesnobe, strahu pred predstavitvijo, opazovanjem, analizo in presojo. V predstavi igrajo Judita Zidar, Klara Kuk, Matevž Sluga, Mirjam Korbar, Nataša Tič Ralijan, Jaka Lah, Gašper Jarni, Filip Štepec in Gal Oblak..

Judita Zidar je poklepetala s Kristino Sever, vodjo kabineta na infrastrukturnem ministrstvu. FOTO: mediaspeed.net