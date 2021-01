Pevka Tjaša v enem letu izgubila mamo in otroka

Tjaša Hrovat Steklasa, ki zadnja leta nastopa predvsem z možem Urošem Steklaso, je spregovorila o zadnjem letu, ki je bilo zanjo izjemno težko, pravzaprav tragično. Njeni sledilci so se namreč spraševali, zakaj je ni več na družabnih omrežjih, pevka pa je pojasnila, da je potrebovala čas zase in da se je umaknila, da bi predelala izgubi, s katerima se je soočila lani. Tjaša je namreč v začetku marca po težki bolezni izgubila mamo Vilmo, ki ni bila stara niti petdeset let, konec leta pa sta z možem izvedela, da pričakujeta otroka, vendar je izgubila tudi tega. »Za božič sva z Urošem izvedela, da bova postala mama in očka, in bila sva zelo vesela,« se spominja srečnih dni mlada pevka, ki pa jo je nekaj tednov pozneje doletela žalostna novica. »V službi sem začela krvaveti in naslednji dan doživela spontani splav. Izkušnja je bila grozna, bolelo me je tako fizično kot psihično. Zgodila se je kromosomska nepravilnost in rekli so, da je boljše, da se je izšlo tako, kot se je. Malo me pomirja dejstvo, da nisem sama s svojim delom, načinom življenja pripeljala do tega in da, tudi če bi pet tednov samo ležala, ne bi bilo čisto nič drugače. Ogromno nosečnosti se konča na ta način, vsaka peta. Ampak to ni tema, ki bi jo z veseljem delil,« je iskreno spregovorila o svoji boleči izkušnji. Dodala je, da ni želela iskati pozornosti, saj je stvari predelala s svojimi najdražjimi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: