V Dubaju se počuti varneje kot doma

Slovenska pevka si je privoščila dopust.

V prihodnjih mesecih bo v svet poslala nove pesmi.

Mlada slovenska pevka, ki je pri nas in v tujini znana predvsem po tem, da poje v hrvaškem jeziku, se požvižga na priporočila strokovnjakov. Ker že več kot eno leto ne more stati na odru in prepevati, se je odločila, da si bo možgane zbistrila na dopustu. Odločila se je za Dubaj, kjer se odlično počuti.Priznala je, da so tam še bolj strogi kot pri nas, da se ljudje izrecno držijo vseh zapovedi in ukrepov, ker pa so pravila bolj stroga, jo za virus tam daleč sredi puščave skrbi manj kot pri nas. »Sonce, morje in pesek pa so nekako pripomogli k temu, da na trenutno situacijo vsaj za nekaj časa pozabim in uživam,« je o svojem dopustu, ki se je menda zgodil spontano, povedala pevka, ki nestrpno pričakuje dan, ko bo lahko znova stopila na oder in s svojimi hiti razveselila zveste oboževalke in oboževalce.A kljub temu da zadnje leto ne nastopa, se na glasbenem področju ne prepušča malodušju. Razkrila je, da je pripravila kar tri nove pesmi, ki jih bo v svet poslala v prihodnjih mesecih. »Z eno od njih bom šla na CMC-festival, v kakršni koli obliki ta pač bo letos,« je povedala Nina, ki je zadnje mesece delala v družinskem podjetju, da si je lahko plačevala račune, za kar je izjemno hvaležna.